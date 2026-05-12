والي سنار يدشن برنامج التحصيل الإلكتروني

دشن والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد بحضور اللجنة الأمنية بالولاية دشن اليوم برنامج التحصيل الإلكتروني الذي تنفذه وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ممثلة في ادارة التحصيل الموحد .

واكد والي سنار أهمية التحصيل الإلكتروني مشيدا بالحراك الذي ينتظم وزارة المالية وسياساتها في ادارة المال العام مشيراً إلى ان حكومة الولاية تعمل على ولاية المالية على المال العام واصفا برنامج ايصالي بالمشروع القومي الذي سيزيد من إيرادات الولاية ويؤدي لضبط المال العام مؤكدا ان برنامج ايصالي برنامج قومي يستهدف جميع ولايات السودان .

من جهته اكد مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. محجوب احمد محمد ان برنامج التحصيل الإلكتروني (إيصالي) الذي تم تدشينه بعدد من مؤسسات حكومة ولاية سنار يسهم في زيادة التحصيل وزيادة التدفقات المالية مما يجعل تقديم الخدمة للمواطن أيسر واسهل .

وقال انه بتدشين برنامج (ايصالي) السداد الإلكتروني دخلت ولاية سنار في منظومة البرامج المالية المحوسبة لافتا إلى أن برنامج السداد الإلكتروني يهدف الي ترشيد المال العام ويحافظ على أصول الدولة والولاية ،مضيفا انه يساعد وزارته على إدارة المال العام الولائي والمحلي، مبينا أنه تم التدشين بادارة النقل والبترول ومحلية سنجة كنماذج لمؤسسات الولاية وفق خطة كاملة تم فيها توفير الأجهزة والمعدات وتوفير كل الكوادر من متحصلين ومراجعين ومحاسبين .

وقال إنه يشمل كل الخدمات التي تقدمها الدولة معلنا اكتمال عملية التحصيل الإلكتروني بجميع مؤسسات الولاية في بداية النصف الثاني من العام الحالي َ.

من جهتها اكدت مدير التحصيل الموحد بمالية سنار د. منى نمر ان تدشين برنامج (ايصالي) تم الاعداد له مطلع يناير وتم عقد العديد من الورش لتنفيذ البرنامج وقالت إنه رغم كل التحديات تم تنفيذ البرنامج عبر عدة مراحل اولها مرحلة التشبيك بتوفير الشبكة لكل وحدات الولاية وبعدها فتح الحسابات .

مما يسهل على المواطن السداد عبر كل التطبيقات واخيرا مرحلة التدريب لكل المتحصلين والمحاسبين والمراجعين مبينة ان البرنامج يحقق ولاية وزارة المالية على المال العام وحوكمة المال وتحقيق الشفافية مقدمة صوت شكر لوالي سنار واعضاء حكومته لدعمهم تنفيذ البرنامج .

فيما أبان المشرف التقني للتحصيل الإلكتروني بولاية سنار محمد أحمد الجاك، ان تدشين نظام التحصيل والسداد الإلكتروني بولاية سنار يستهدف كل الوزارات والمحليات، لافتا إلى أنه تم سداد عدد من الفواتير بطريقة سهلة و بسيطة وعزا هذا للتدريب المحكم لكل العاملين في برنامج إيصالي لتكتمل عملية التحصيل الإلكتروني بكل جوانبه .

سونا