إنجاز 60% من أعمال فتح المسارات الرعوية بمحلية أبو حجار

تفقد المدير التنفيذي لمحلية أبو حجار الأستاذ عبد اللطيف يوسف،اليوم سير العمل بالمسار الفرعي (أبو حجار – كمبو الحكومة) الذي انطلقت العمل به أمس ، ووقف المدير التنفيذي لمحلية أبوحجار ميدانياً على سير العمل بالمسار، مشيدا بتقدم العمل لإكمال فتح المسار الفرعي بمنطقة أبوحجار.

وأوضح عبد اللطيف أن عمل فتح المسار نتيجة تضافر جهود عدة جهات رسمية حكومية ومنظمات وأصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة.

​من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية للمسارات الطيب آدم أبو روكو أن نسبة الإنجاز بالمسار بلغت 60% في القطاع الرابط بين منطقتي ( أم خيرين وأم مرضة ) ، مشيراً إلى أنه تبقي 22 كلم للوصول إلى الطريق القومي أبو حجار الدمازين .

وبحسب متابعون فإن عملية فتح المسار ​وجدت إشادة واسعة بتجاوب المزارعين والرعاة لفتح المسارات الرعوية بالولاية ،مثمنين دور الأجهزة الأمنية والجهات الفنية، والمنظمات الداعمة والممولة.

​يُذكر أن عمليات فتح المسارات بالمنطقة كانت قد بدأت فعلياً في أبريل الماضي من منطقة الصهباء بمحلية الدالي والمزموم، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار السلمي والتنموي بالولاية.

سونا