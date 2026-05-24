بالفيديو.. المذيع الراحل محمد محمود حسكا: (النجوم في السودان اثنين فقط ونحنا ما نجوم لأنو لو طلعنا 2 كيلو خارج السودان مافي زول بعرفنا)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر جزء من لقاء سابق أجراه الصحفي, أحمد دندش, مع المذيع الراحل محمد محمود حسكا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رفض “حسكا”, أطلاق لقب نجم على المشاهير في السودان, مؤكداً أنه ضد تعريف بعض الشخصيات في الوسط الإعلامي بالنجوم.

وقال المذيع الراحل أن النجوم في السودان, اثنين فقط هما الفنان الراحل محمود عبد العزيز, ولاعب كرة القدم الذي لعب للهلال والمريخ هيثم مصطفى.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد برر محمد محمود, قائلاً: (نحنا ما نجوم لأنو لو طلعنا 2 كيلو خارج السودان مافي زول بعرفنا).

