مزرعة في قلب صحراء الإمارات..كيف تُنتج الغذاء في واحدة من أقسى البيئات المناخية؟

إذا سبق أن تساءلت عمّا يتطلبه إنتاج الغذاء في واحدة من أقسى البيئات المناخية على وجه الأرض، فإننا نتوجه إلى قلب أكبر مزرعة عضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاكتشاف ذلك.

في “مزرعة الإمارات البيولوجية”، تُعد الزراعة معركة يومية ضد الحرارة، وندرة المياه، والصحراء. بالنسبة للمدير العام يزن القضماني، فإن القيادة لا تتحقق من خلف المكتب، بل تبدأ في الحقول، حيث يشكّل كل حصاد، وانتكاسة، وقرار يُتخذ في لحظة مصير الأعمال التي بناها والده من الصفر.

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CNN