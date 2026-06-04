هل سينهار السوق وما هي أفضل الأسهم للشراء؟.. واحدة من أشهر الخبراء الماليين تجيب

تحدثت مذيعة CNN، إيرين بورنيت، مع سوز أورمان، واحدة من أشهر مستشاري التمويل الشخصي في العالم، ومقدمة بودكاست “النساء والمال”، حول القلق الاقتصادي للأمريكيين – وما إذا كان هناك انهيار وشيك في السوق.

وطرحت مذيعة CNN سؤال “مع دخول السوق الآن، هل سيكون ذلك قبل انهيار كبير، أم أنها لا تزال فكرة جيدة؟”، على الخبيرة المالية، لترد أورمان بالقول: “ألم يقولوا هذا الكلام منذ مدة طويلة؟ ألم نقل: نحن في فقاعة مع الذكاء الاصطناعي، لا تستثمروا فيها؟ سعرها مرتفع للغاية. لا يمكن أن يرتفع سعر أسهم Nvidia أكثر. لا شيء يمكن أن يرتفع أكثر. ومع ذلك يستمر سعرها في الارتفاع”.

وتابعت: “طريقة استثمارك في سوق غير متأكد من أنه سيستمر في الارتفاع أم سينخفض، تعتمد ببساطة على متوسط ​​ تكلفة الدولار يا إيرين، فلا يُنصح أبدًا باستثمار مبلغ كبير دفعة واحدة في السوق الآن”.

كما أضافت: “لو كان لديك 12 ألف دولار للاستثمار، يمكنك استثمار ألف دولار هذا الشهر، وألفًا الشهر القادم، وهكذا”.

وشددت أورمان على أنه ” إذا كان لديكم متسع من الوقت – سواءً كان من الأفضل لك البقاء في السوق لمدة 5 سنوات، أو 10 سنوات، أو أكثر، فعليك أن تتمنى وتدعو أن ينهار السوق، لأنه كلما زاد الانهيار، زادت قيمة الأسهم التي ستحصل عليها مقابل أموالك”.

وأنهت الخبيرة المالية تعليقها بالقول: “لذا، لا تستمروا في التمني أن يرتفع السوق، وإلا ستفوتكم فرص كثيرة. الشيء الوحيد الذي ستفوته هو أنه إذا لم تستثمر بشكل صحيح من خلال متوسط ​​تكلفة الدولار، فقد تتكبد خسائر فادحة”

CNN