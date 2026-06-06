استعادة زراعة الكلى بمستشفى أحمد قاسم

شهد مستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى بالخرطوم بحري يوم الخميس اجراء أول عملية زراعة كلى بعد حرب الكرامة، حيث عبّر وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم عن فرحته الغامرة بعودة هذه الخدمة الحيوية، مؤكداً أن عمليات الزراعة بالخارج مكلفة ولا يستطيع الفقراء تحملها، بينما الآن تُجرى مجاناً داخل البلاد.

كما أشاد الوزير بالدور الكبير للمستشفى وكوادره الطبية، واعتبر عودة زراعة الكلى إنجازاً جديداً يضاف إلى نجاحات القطاع الصحي في معركة الكرامة، مشيراً أيضاً إلى عودة جراحة القلب من قبل، مؤكداً التزام الدولة بتغطية هذه العمليات مجاناً للفقراء والمحتاجين.

وقال “بهذا الإنجاز، يثبت مستشفى أحمد قاسم أنه منارة للصحة ومرجع إقليمي، وبوابة أمل للفقراء والمساكين، حيث تتواصل الجهود لإعادة الخدمات التخصصية المعقدة داخل السودان، بما يعزز صمود القطاع الصحي ويؤكد أن معركة الكرامة هي أيضاً معركة حياة وصحة”.

من جانبه عبّر د. محمود البدري مدير عام الصحة بولاية الخرطوم عن سعادته بعودة عمليات زراعة الكلى، التي تخفف المعاناة عن مرضى الكلى بعد توقفها بسبب الحرب، مقدماً التهنئة ومشيداً بدور القيادات النسائية في إدارة القطاع الصحي والمستشفيات بالولاية.