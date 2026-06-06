سما المصري بدون غطاء رأس في «تيك توك».. ومتابعون: «قلعتي الحجاب إمتى؟» (صور)

أثارت سما المصري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بشعرها خلال بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، وجاء ذلك بعد إعلان ارتدائها الحجاب قبل أشهر.

وفور ظهورها في البث المباشر، انهالت تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن سبب ظهورها دون حجاب، حيث جاءت العديد من التعليقات كالتالي: « امتى قلعتي الحجاب؟» و«إنتي قلعتي الحجاب ليه؟»، انتي مش وبتي؟”، في إشارة إلى إعلانها السابق ارتداء الحجاب.

وكانت سما المصري قد أعلنت في وقت سابق ارتداء الحجاب من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رغبتها في بدء مرحلة جديدة من حياتها.ويأتي ظهورها الأخير عبر «تيك توك» ليعيد الجدل مجددا بين المتابعين، في ظل تفاعل واسع مع المقاطع المتداولة من البث المباشر.

المصري اليوم