هل ينتشر إيبولا في مصر؟

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن فيروس إيبولا يُعد من الفيروسات الخطيرة التى تنتمى إلى مجموعة الفيروسات الخيطية المسببة للحمى النزفية، مشيرًا إلى أن العدوى لا تنتقل عبر الهواء، وإنما من خلال التلامس المباشر مع سوائل وإفرازات الشخص المصاب.

كيف ينتقل إيبولا؟ وما فترة حضانته؟

وأكد الحداد، لـ«المصرى اليوم»، أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الدم أو اللعاب أو العرق أو أى إفرازات أخرى تخرج من المريض، موضحًا أن العدوى قد تنتقل أيضًا من خلال التعامل مع جثمان المتوفى المصاب بالفيروس، حيث تظل إمكانية انتقال العدوى قائمة حتى بعد الوفاة.

وأوضح أن فترة حضانة فيروس إيبولا قد تمتد إلى 21 يومًا، وهى الفترة الفاصلة بين التعرض للعدوى وظهور الأعراض، لافتًا إلى أن الشخص قد يكون مخالطًا لمصاب دون أن تظهر عليه أى أعراض طوال هذه المدة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يفسر تطبيق إجراءات العزل الصحى لمدة 21 يومًا على الأشخاص القادمين من المناطق التى سجلت إصابات بالفيروس، وذلك للتأكد من خلوهم من العدوى قبل الاختلاط بالمجتمع.

أعراض الإصابة بإيبولا

نوه استشارى الحساسية والمناعة بأن أعراض الإصابة قد تبدأ بصورة بسيطة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بآلام فى العضلات والعظام، إلا أنها قد تتطور فى بعض الحالات إلى أعراض أكثر خطورة تشمل القيء الشديد، وانخفاض ضغط الدم، وحدوث نزيف حاد يستدعى التدخل الطبى الفورى والحجز بالمستشفى.

وأضاف أن علاج فيروس إيبولا يعتمد بشكل أساسى على الرعاية الطبية الداعمة، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعى يقضى على الفيروس بشكل مباشر، حيث يركز العلاج على تعويض السوائل المفقودة، وإعطاء المحاليل الوريدية، ونقل الدم عند الحاجة، إلى جانب بعض العلاجات المساندة ومضادات الفيروسات.

وتابع الحداد أن الجهات الصحية تتخذ إجراءات احترازية صارمة لمنع انتقال العدوى، من بينها تقييد السفر إلى المناطق التى تشهد انتشارًا للفيروس، فضلًا عن متابعة القادمين من تلك الدول وإخضاعهم للرقابة الصحية والعزل الوقائى لمدة 21 يومًا.

ماذا تفعل عند ظهور أى أعراض مشتبه بها؟

وأكد أنه فى حال ظهور أى أعراض مشتبه بها على الشخص خلال فترة المتابعة، يتم نقله إلى مستشفيات العزل لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من الإصابة قبل بدء البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وأشار إلى أن فرص انتقال الفيروس داخل مصر تظل محدودة للغاية نظرًا لأن العدوى تعتمد على المخالطة المباشرة للمصاب أو لإفرازاته، مؤكدًا أن الحديث عن انتشار واسع للفيروس بين المواطنين غير وارد فى الوقت الحالى.

الفئات العمرية المعرضة للإصابة بإيبولا

وأضاف أن جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة حال التعرض للفيروس، إلا أن المضاعفات تكون أكثر خطورة لدى كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، وهو ما يستدعى اتخاذ أعلى درجات الحذر عند التعامل مع الحالات المشتبه بها.

المصري اليوم