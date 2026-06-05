رياضية
تأجيل مباراة القمة في دوري النخبة الي العاشر من يونيو باستاد الخرطوم
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الهلال والمريخ ضمن الاسبوع السادس لدوري النخبة من السبت الموافق 6 يونيو الي يوم الأربعاء الموافق العاشر من يونيو الجاري ، وقدمت اللجنة مباريات الجولة السابعة والأخيرة لدوري النخبة للممتاز لتلعب في الجولة السادسة وذلك على النحو التالي :
اليوم الجمعة الخامس من يونيو
الأهلي مدني و ام مغد الكاملين عصرا بملعب نادي الأسرة بالخرطوم
الهلال الخرطوم و الهلال الفاشر باستاد كوبر بحري عصرا
السبت السادس من يونيو
الفلاح عطبرة و حي الوادي نيالا بملعب نادي الأسرة بالخرطوم عصرا
الهلال الساحل و المريخ الخرطوم باستاد كوبر عصرا
وتلعب مباريات الجولة السادسة باعتبار انها الجولة الأخيرة وذلك على النحو التالي :-
الثلاثاء التاسع من يونيو ثلاث مباريات
ام مغد الكاملين و الفلاح عطبرة بملعب نادي الأسرة بالخرطوم عصرا
الهلال الساحل والاهلي مدني باستاد الخرطوم عصرا
الهلال الفاشر و حي الوادي نيالا باستاد كوبر بحري عصرا
على أن تلعب مباراة القمة بين الهلال والمريخ يوم الأربعاء العاشر من يونيو عصرا باستاد الخرطوم.
سونا