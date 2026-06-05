تأجيل مباراة القمة في دوري النخبة الي العاشر من يونيو باستاد الخرطوم

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الهلال والمريخ ضمن الاسبوع السادس لدوري النخبة من السبت الموافق 6 يونيو الي يوم الأربعاء الموافق العاشر من يونيو الجاري ، وقدمت اللجنة مباريات الجولة السابعة والأخيرة لدوري النخبة للممتاز لتلعب في الجولة السادسة وذلك على النحو التالي :