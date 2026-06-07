كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص يُسرق ويُباع مقابل 26 دولارا فقط.. ثم يُؤكل في أحد المطاعم!

سرق كلب مشهور يتابعه أكثر من 1.5 مليون شخص من مزرعة عائلته في الصين ليباع بعدها بمبلغ زهيد لا يتجاوز 26 دولارا إلى مطعم، حيث ذبح وأُكل في اليوم نفسه.يبلغ الكلب المدعو “تشوتو”، وهو من فصيلة “بوردر كولي”، من العمر 8 سنوات، ولديه عدد ضخم من المتابعين على منصة “دويين” (النسخة الصينية من تيك توك).تركه مالكه، المؤثر الصيني في مجال السفر المعروف باسم “قوه”، مع والديه أثناء سفره. وفي 11 مايو، أظهرت كاميرات المراقبة رجلا وامرأة على دراجة كهربائية وهما يأخذان الكلب من المزرعة. وأبلغت العائلة المذعورة السلطات فورا، وعرضت مكافأة للعثور عليه.وعندما عاد “قوه” من رحلته، تمكن من تتبع المشتبه بهما في قرية مجاورة، حيث ادعيا أنهما اعتقدا أن الكلب ضال، واعترفا ببيعه لتاجر كلاب مقابل 180 يوانا (نحو 26.50 دولارا).

وبحسب ما نقلته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، قال أحد الخاطفين ببرودة للمالك: “الكلب ميت، توقف عن إحداث الضجة. أنا لم أخالف القانون”.وكان الكلب، الذي تصل قيمته الحقيقية إلى 10 آلاف دولار على الأقل، قد أعيد بيعه بالفعل إلى مطعم حيث ذبح وأكل. وعندما واجه “قوه” الجزار الذي قتل تشوتو على أمل استعادة رفاته، قيل له إن “الفرو قد ألقي في القمامة منذ وقت طويل”.الجدير بالذكر أنه لا يوجد حظر وطني على أكل لحم الكلاب في الصين، كما لا يوجد قانون خاص لحماية حيوانات الرفقة، حيث تعتبر الحيوانات الأليفة في الغالب مجرد ممتلكات. ويسعى المالك المفجوع الآن إلى توجيه تهم جنائية ضد الخاطفين والحصول على تعويض.

المصدر: نيويورك بوست