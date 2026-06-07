رفضه الزعيم فذهب للنمر الأسود.. قصة منح أحمد زكى دور لا ينسى فى البيه البواب

يُعد فيلم البيه البواب واحدًا من أبرز الأفلام الاجتماعية الكوميدية في تاريخ السينما المصرية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن البطولة كانت مرشحة في البداية إلى الزعيم عادل إمام قبل أن تذهب في النهاية إلى النجم الراحل أحمد زكي الذي قدم واحدة من أهم محطاته الفنية.

في كواليس العمل، اختارت الشركة المنتجة عادل إمام لبطولة الفيلم، وتم توقيع العقد بالفعل، كما وقع الاختيار على الفنانة ميرفت أمين لتجسيد دور زوجته، إلا أن المشروع شهد تحولًا مفاجئًا بعدما اعتذر الزعيم عن استكماله، بسبب خلاف حول المخرج، إذ طلب استبدال المخرج حسن إبراهيم بالمخرج محمد عبد العزيز، لكن الشركة المنتجة رفضت الطلب، لينسحب من العمل وتنتقل البطولة إلى أحمد زكي.

أحمد زكي وصناعة شخصية لا تُنسى

لم يكن انتقال البطولة مجرد تغيير في الأسماء، فقد نجح أحمد زكي في تقديم شخصية “عبد السميع” بصورة مختلفة ومتفردة، جامعًا بين خفة الظل والعفوية والقدرة على التعبير عن الصراع الطبقي الذي يعيشه البطل.

وقدم زكي شخصية البواب الطموح الذي يبدأ حياته في أسفل السلم الاجتماعي، قبل أن يخوض رحلة صعود متسارعة من سمسار بسيط إلى مقاول شهير، في إطار اجتماعي كوميدي يكشف تناقضات المجتمع ورغبة الإنسان المستمرة في تجاوز الفوارق الطبقية وجمع المال بحثًا عن مكانة أفضل.

توليفة فنية استثنائية

ساهم نجاح الفيلم أيضًا في حالة الانسجام بين أبطاله، حيث شكل أحمد زكي مع الفنان فؤاد المهندس ثنائيًا لافتًا، بينما أضافت الفنانتان صفية العمري ورجاء الجداوي مذاقاً مختلفاً في تطور الأحداث، لتخرج التجربة في صورة توليفة درامية جمعت بين الكوميديا والنقد الاجتماعي.

وكان اختيار أحمد زكي قد منح الفيلم خصوصية استثنائية، ليبقى “البيه البواب” واحدًا من الأعمال الخالدة التي ناقشت قضية الحراك الاجتماعي والفوارق الطبقية بلغة بسيطة قريبة من الجمهور، ورسخت شخصية “عبد السميع” كواحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما المصرية.

اليوم السابع