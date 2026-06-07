لو عندك ضغط دم.. نظام غذائى متوازن لصحة القلب

كشف تقرير نشره موقع EatingWell عن مجموعة من وجبات الغداء الشائعة التي تحظى بإقبال كبير، والتي قد تساعد في دعم صحة القلب والمساهمة في خفض ضغط الدم، بفضل اعتمادها على مكونات طبيعية غنية بالألياف والبوتاسيوم، مع تقليل الصوديوم والدهون المشبعة.

وأوضح التقرير أن هذه الوجبات تتماشى بشكل كبير مع نمط الغذاء المعروف باسم نظام DASH الغذائي، وهو أحد أكثر الأنظمة الغذائية التي يوصي بها الأطباء للتحكم في ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، لأنه يعتمد على الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل الملح والأطعمة المصنعة.

وجبات غداء غنية بالعناصر المفيدة

تضم قائمة الوجبات المقترحة مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تجمع بين الطعم الجيد والفائدة الصحية، ومن أبرزها:

سلطات تعتمد على الحبوب الكاملة مثل الكينوا

أطباق البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا

وجبات البطاطا الحلوة مع الخضروات

سلطات خضراء غنية بالألوان والمكونات الطبيعية

أطباق نباتية متوازنة تحتوي على خضروات وبروتين نباتي

وتتميز هذه الوجبات بأنها غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم، إلى جانب البوتاسيوم الذي يساهم في موازنة تأثير الصوديوم داخل الجسم، وهو عامل مهم في ضبط ضغط الدم.

كيف تساعد هذه الأكلات في خفض الضغط؟

يشير خبراء التغذية إلى أن ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يرتبط بالإفراط في تناول الملح وقلة العناصر الغذائية المفيدة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وتعمل هذه الوجبات على دعم الجسم من خلال:

تقليل تأثير الصوديوم في الجسم

تحسين مرونة الأوعية الدموية

دعم تدفق الدم بشكل أفضل

تقليل العبء على القلب

مناسبة للروتين اليومي

أوضح التقرير أن هذه الوجبات ليست معقدة، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها مناسبة للتجهيز المسبق، ما يساعد الأشخاص على الالتزام بنظام غذائي صحي خلال الأسبوع دون مجهود كبير.

ويرى خبراء التغذية أن سهولة تحضير هذه الوجبات تجعلها خيارًا عمليًا للأشخاص الذين يبحثون عن نمط حياة صحي دون حرمان.

نظام غذائي متوازن لصحة القلب

تقوم هذه الأكلات على فكرة التوازن الغذائي، حيث تجمع بين الخضروات الطازجة، والبقوليات، والحبوب الكاملة، مع الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، مما يساهم في تحسين صحة القلب بشكل عام.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بنمط غذائي صحي بشكل مستمر يمكن أن يكون له تأثير واضح على ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية على المدى الطويل.

تشير النتائج إلى أن اختيار وجبات غداء صحية تعتمد على مكونات طبيعية وغنية بالألياف والبوتاسيوم يمكن أن يكون خطوة مهمة في دعم صحة القلب والمساعدة في خفض ضغط الدم، خاصة عند تقليل الملح والاعتماد على نمط غذائي متوازن.

اليوم السابع