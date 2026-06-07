رونالدو وميسى ومبابى.. من يحسم صراع الهدافين فى كأس العالم 2026؟

في كل نسخة من كأس العالم، لا يتوقف التنافس عند حدود رفع الكأس الذهبية فقط، بل يمتد إلى صراع فردي لا يقل إثارة عن معركة المنتخبات، عنوانه “الحذاء الذهبي”، ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه الأنظار إلى أبرز الهدافين المرشحين لقيادة منتخباتهم نحو المجد، في بطولة تُعد الأضخم في تاريخ كرة القدم بمشاركة 48 منتخبًا.

ورغم أن كرة القدم لعبة جماعية في الأساس، فإن تاريخ المونديال يؤكد أن الهدافين الكبار يصنعون الفارق في اللحظات الحاسمة، لكن الوصول إلى القمة في سباق الهدافين لا يعتمد فقط على الجودة الفردية، بل يرتبط أيضًا بمسار المنتخب، وعدد المباريات، وحالة اللاعب في اللحظات الكبرى.

هاري كين.. القائد الإنجليزي يطارد حلمه الأخير

يدخل هاري كين كأس العالم 2026 وهو أحد أكثر المهاجمين ثباتًا في العالم من حيث الأرقام والفعالية أمام المرمى، بعدما رسّخ مكانته كقائد وهداف تاريخي لمنتخب إنجلترا. كين يمتلك خبرة كبيرة في البطولات الكبرى، وقدرة واضحة على التسجيل من أنصاف الفرص، ما يجعله دائم الحضور في قوائم المرشحين.

لكن التحدي الحقيقي أمامه لا يتعلق بالجودة، بل بقدرة إنجلترا على الذهاب بعيدًا في البطولة، لأن سباق الحذاء الذهبي غالبًا ما يُحسم في الأدوار المتقدمة. ومع ضغط التوقعات، سيكون كين أمام فرصة قد تكون الأخيرة لكتابة اسمه في سجل الهدافين التاريخيين للمونديال.

رونالدو.. أسطورة تبحث عن معجزة أخيرة

يصل كريستيانو رونالدو إلى كأس العالم 2026 وهو في مرحلة استثنائية من مسيرته، حيث يتحول حضوره في البطولة من مجرد مشاركة تنافسية إلى حدث تاريخي بحد ذاته. فالنجم البرتغالي، الذي حفر اسمه كأحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، يدخل النسخة المقبلة من المونديال بعمر يضعه خارج المعادلة التقليدية لسباق الحذاء الذهبي، لكنه لا يزال حاضرًا بقوة في قائمة الأسماء الأكثر تأثيرًا.

رونالدو، الذي تجاوز حاجز الأربعين عامًا، لم يعد يعتمد فقط على السرعة والانطلاق كما كان في سنواته الذهبية، بل تطور ليصبح مهاجمًا أكثر تمركزًا وفاعلية داخل منطقة الجزاء، وهو ما يبقيه دائمًا تهديدًا مباشرًا أمام المرمى. ورغم أن المنافسة مع الجيل الجديد تبدو أصعب من أي وقت مضى، فإن سجله التهديفي الضخم وخبرته في البطولات الكبرى يجعلان اسمه لا يغيب عن أي نقاش يتعلق بالهدافين المحتملين.

ليونيل ميسي.. أسطورة تلاحق النهاية المثالية

يدخل ليونيل ميسي مونديال 2026 وهو يحمل ثقل التاريخ قبل الكرة، في رحلة يُتوقع أن تكون الأخيرة له على المسرح العالمي. رغم أن عمره لا يخدمه في سباق الأرقام، إلا أن تأثيره داخل الملعب وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف يجعلان اسمه حاضرًا دائمًا في أي نقاش يتعلق بالنجوم المؤثرين.

وجود ميسي في بطولة بهذا الحجم يمنحه فرصة استثنائية لكتابة فصل أخير مثالي في مسيرته، خصوصًا إذا نجحت الأرجنتين في الوصول بعيدًا كما فعلت في النسخة السابقة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر مرتبطًا بالجاهزية البدنية وطبيعة البطولة المزدحمة بالمباريات.

كيليان مبابي.. المرشح الأكثر اكتمالًا

يُعد كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين اكتمالًا في كرة القدم الحديثة، وهو الاسم الذي يتصدر دائمًا قوائم التوقعات قبل أي بطولة كبرى. يمتلك مبابي سرعة استثنائية، وحس تهديفي عالي، وخبرة كبيرة رغم صغر سنه نسبيًا، بعدما سبق له التتويج بجائزة هداف كأس العالم والتألق في النهائيات.

فرنسا تدخل البطولة بترسانة هجومية قوية، وهو ما يمنح مبابي أفضلية واضحة في سباق الحذاء الذهبي، خاصة إذا واصلت الديوك مسيرتها حتى الأدوار النهائية، حيث تتضاعف فرص التسجيل ويزداد تأثير النجوم الكبار.

فينيسيوس جونيور.. سلاح البرازيل السريع

يمثل فينيسيوس جونيور أحد أهم أوراق البرازيل الهجومية في مونديال 2026، بفضل تطوره الكبير في السنوات الأخيرة وتحوله إلى لاعب حاسم في اللحظات الكبرى. قدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفارق في المواجهات الفردية تجعله من أبرز المرشحين للظهور في قائمة الهدافين.

لكن حظوظ فينيسيوس تبقى مرتبطة بشكل مباشر بمستوى المنتخب البرازيلي، الذي يحتاج إلى استقرار فني كبير للوصول إلى الأدوار النهائية، وهو الشرط الأساسي لأي لاعب يطمح للفوز بالحذاء الذهبي.

لامين يامال.. الجيل الجديد يقتحم السباق

يأتي لامين يامال كأحد أكثر الأسماء إثارة للاهتمام في مونديال 2026، رغم صغر سنه. اللاعب الإسباني الشاب يملك موهبة استثنائية وقدرة على صناعة الفارق في المساحات الضيقة، ما يجعله مشروع نجم عالمي قادر على مفاجأة الجميع في أول مشاركة له بالمونديال.

ورغم أن التتويج بالحذاء الذهبي يبدو هدفًا صعبًا في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته، فإن يامال يمتلك عاملًا مهمًا يتمثل في وجوده داخل منتخب إسباني منظم وقادر على الوصول بعيدًا في البطولة، وهو ما قد يفتح له الباب لكتابة قصة استثنائية.

في النهاية، يبقى سباق الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث لا تكفي الموهبة وحدها لحسم اللقب، بل يحتاج اللاعب إلى منظومة قوية، ومسار طويل في البطولة، ولمسة حاسمة في اللحظات الكبرى. وبين خبرة ميسي وكين، وقوة مبابي، واندفاع فينيسيوس، وموهبة يامال، يستعد العالم لفصل جديد من صراع الهدافين في أكبر مسرح كروي على الإطلاق.

اليوم السابع