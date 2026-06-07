تمارا ابنة تامر هجرس تخطف الأنظار فى حفل زفافها بالجونة

احتفل الفنان تامر هجرس خلال الساعات الماضية بزفاف ابنته تمارا في مدينة الجونة، وسط أجواء عائلية مميزة اقتصر حضورها على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وشهدت مقاطع الفيديو المتداولة من الحفل ظهورا خاصا للفنان حسين فهمي، الذي شارك العروسين فرحتهما في أجواء اتسمت بالبهجة والسعادة، كما لفتت تمارا الأنظار بإطلالتها خلال حفل الزفاف، وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها تحمل ملامح والدها تامر هجرس بشكل كبير، واصفين إياها بأنها “نسخة منه”.

وكان تامر هجرس قد احتفل بعقد قران ابنته تمارا قبل أيام، قبل أن يقام حفل الزفاف في الجونة بحضور المقربين من العائلتين.

اعمال الفنان تامر هجرس القادمة

وفي سياق متصل ننتظر مشاركة الفنان تامر هجرس في فيلم محمود التاني، وأبطال فيلم محمود التانى أحمد بحر “كزبرة”، أحمد غزي، كارولين عزمي، وجنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

اليوم السابع