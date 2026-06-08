سميرة سعيد تتعاون مع الشاعر هانى رجب فى ألبومها الجديد

يواصل الشاعر الغنائي هاني رجب تحضيراته الفنية خلال الفترة الحالية، حيث يتعاون مع الديفا سميرة سعيد في أغنية جديدة من المقرر أن تتضمنها ألبومها الغنائي المرتقب، والذي تراهن عليه بقوة للعودة بعمل فني يحمل العديد من المفاجآت الموسيقية.

وتأتي الأغنية الجديدة من كلمات هاني رجب، فيما تحمل ألحانها توقيع الملحن مديح محسن، في تعاون ينتظر أن يقدم حالة فنية مختلفة تجمع بين الكلمة العصرية واللحن المتجدد، بما يتناسب مع الخط الغنائي الذي تميزت به سميرة سعيد على مدار مشوارها الفني.

وتعاون مؤخرا الشاعر هانى رجب مع كبار النجوم منهم عمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محيى ورامى صبرى وغيرهم .

تفاصيل كليب كده حرام للديفا سميرة سعيد

وكانت الديفا سميرة سعيد قد عبرت عن سعادتها بطرح كليب “كده حرام”، وقالت إن الكليب دعوة للسلام في ظل ما نشهده في العالم العربي، إضافة للمشاحنات والحروب والصراعات حول العالم.

أغنية كده حرام من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع محمد مصطفى وميكس وماستر خالد روؤف، ومن إخراج نضال هاني وإنتاج مزيكا.

كلمات الأغنية تقول كلماتها:

سما وأرض وحياة.. ملكوت واسع مداه

بشر على كل لون.. حاسين بنفس الآه

لا بقى فيه فى الحياة دى أمان ولا سلام

ولا بقى للبراءة مكان كدة حرام

الأسود لو تسود يبقى ع الدنيا السلام

دى كده مش دنيا كدة غابة

دول بنى آدمين ولا ديابة؟

الدنيا أمانة متسابة لخلق الله.. توراة.. إنجيل.. قرآن

ربنا وصى الإنسان بالحب بيكفّى الأرض.. ويساع كل الأزمان

بشر ونفوسها أمّارة وقلوبها حجر وغدارة

بتاخد فرحنا يا خسارة وفين نلقاه.

اليوم السابع