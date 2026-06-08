شخصية جديدة مليئة بالكوميديا والرومانسية تقدمها ميرنا جميل فى الكراش

تواصل الفنانة ميرنا جميل تعاونها مع أحمد داود للعام الثاني على التوالي، من خلال فيلم الكراش المقرر طرحه في دور العرض يوم 11 يونيو الجاري، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا خلال الموسم الرمضاني الماضي، ليؤكدا من جديد حالة الانسجام الفني التي تجمع بينهما.

وتقدم ميرنا جميل في الفيلم أحد أبرز أدوارها السينمائية خلال الفترة الأخيرة، حيث تظهر بشخصية تتمتع بخفة الظل والحضور اللافت، لتضيف جرعة كبيرة من الكوميديا والرومانسية إلى الأحداث. ونجحت ميرنا في السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم نجمات الكوميديا، بفضل قدرتها على المزج بين الأداء التمثيلي السلس والحضور التلقائي الذي يجعل شخصياتها قريبة من الجمهور.

أبطال فيلم الكراش

ويجمع فيلم “الكراش” نخبة من النجوم، منهم أحمد داود، ميرنا جميل، باسم سمرة، وشيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصين من عالمين مختلفين، وسط العديد من المواقف الطريفة والمفارقات الاجتماعية.

اليوم السابع