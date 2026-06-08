من التنميل إلى فقدان التوازن.. 8 علامات مبكرة لتلف الأعصاب

كشف موقع Prevention أن تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) قد يبدأ بأعراض بسيطة ومتفرقة، لكنها قد تتطور تدريجيًا لتؤثر على الحركة والإحساس ووظائف الجسم المختلفة، إذا لم يتم الانتباه لها مبكرًا.

ويحذر الأطباء من أن كثيرًا من المرضى يتجاهلون العلامات الأولى، لاعتقادهم أنها ناتجة عن الإرهاق أو نقص مؤقت في التغذية، بينما قد تكون في الواقع مؤشرًا على مشكلة في الأعصاب تحتاج إلى تقييم طبي.

ما هو تلف الأعصاب؟

بحسب ما أورده Prevention، فإن الجهاز العصبي يعمل كشبكة معقدة تنقل الإشارات بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم. وعند حدوث تلف في هذه الأعصاب، تتأثر قدرة الجسم على نقل الإشارات بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة حسب نوع الأعصاب المصابة (حسية أو حركية أو لاإرادية).

1) التنميل والوخز

يُعد التنميل أو الإحساس بالوخز في اليدين أو القدمين من أكثر العلامات شيوعًا. ويوصف غالبًا بأنه إحساس يشبه “الدبابيس والإبر”، وقد يبدأ بشكل خفيف ثم يزداد مع الوقت.

2) الألم الحارق أو الصدمات الكهربائية

أوضح Prevention أن بعض المرضى يعانون من ألم حاد يشبه الحرق أو الصدمات الكهربائية، خاصة في الأطراف. وقد يزداد هذا الألم أثناء الليل أو في فترات الراحة.

3) ضعف العضلات

عند تأثر الأعصاب المسؤولة عن الحركة، قد يشعر الشخص بضعف في العضلات أو صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية مثل الإمساك بالأشياء أو صعود السلالم.

4) فقدان التوازن

يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب على الإحساس بوضع القدمين أثناء المشي، ما يؤدي إلى عدم الثبات أو زيادة خطر السقوط، خاصة عند كبار السن.

5) زيادة الحساسية للمس

بعض الأشخاص المصابين بتلف الأعصاب قد يشعرون بألم أو انزعاج شديد من لمس بسيط أو احتكاك الملابس بالجلد، وهي حالة تُعرف بفرط الحساسية العصبية.

6) ضعف الإحساس بالحرارة أو البرودة

بحسب Prevention، قد يفقد البعض القدرة على التمييز بين درجات الحرارة بشكل طبيعي، ما يزيد من خطر الحروق أو الإصابات دون إدراك.

7) التعرق غير الطبيعي

قد يؤدي تلف الأعصاب إلى خلل في الأعصاب اللاإرادية المسؤولة عن تنظيم التعرق، مما ينتج عنه زيادة أو نقص غير طبيعي في التعرق.

8) مشكلات في الجهاز الهضمي أو المثانة

عندما تتأثر الأعصاب اللاإرادية، قد تظهر أعراض مثل الإمساك أو الإسهال أو صعوبة التحكم في المثانة أو الشعور بعدم الإفراغ الكامل.

ما الأسباب المحتملة؟

يشير خبراء Prevention إلى أن تلف الأعصاب قد ينتج عن عدة عوامل، من بينها:

مرض السكري.

نقص فيتامين B12.

اضطرابات المناعة الذاتية.

الإصابات والحوادث.

بعض العدوى.

تناول بعض الأدوية لفترات طويلة.

الإفراط في الكحول.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض أو تزايدها، خاصة إذا أثرت على الحركة أو التوازن أو جودة الحياة اليومية، لأن التشخيص المبكر قد يساعد في تقليل المضاعفات ومنع تدهور الحالة.

بحسب ما نشره Prevention، فإن أعراضًا مثل التنميل، والألم الحارق، وضعف العضلات، وفقدان التوازن، واضطرابات الإحساس قد تكون مؤشرات مبكرة على تلف الأعصاب. لذلك فإن عدم تجاهل هذه العلامات يعد خطوة مهمة للحفاظ على صحة الجهاز العصبي ومنع تفاقم المشكلة.

اليوم السابع