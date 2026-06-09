حصاد أول محصول موز في تاريخ روسيا

أعلنت الخدمة الصحفية لبلدية سوتشي أن جنوب روسيا سيشهد هذا الصيف حصاد أول محصول من الموز في تاريخ البلاد، وذلك داخل دفيئات زراعية (بيوت زجاجية) مخصصة لزراعة الفاكهة الاستوائية.

وقالت الخدمة الصحفية إن الثمار الاستوائية تُزرع داخل دفيئات شبه استوائية تجريبية، مشيرة إلى أن المزارعين أرسلوا عينات من محصول الموز الناتج إلى مختبرات فرع نوفوروسيسك التابع للمركز الفيدرالي لتقييم جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مستويات السلامة.

وأضاف البيان أن مشروع زراعة الموز على ساحل البحر الأسود يتم تنفيذه منذ عام 2025 ضمن برنامج يهدف إلى إحياء وتطوير الزراعة شبه الاستوائية في المنطقة، حيث يزرع المختصون داخل الدفيئات الحديثة 19 صنفا من الموز، تشمل أصنافا تجارية وأخرى مخصصة للاستهلاك كثمار حلوى.

وأوضح القائمون على المشروع أن بعض هذه الأصناف تُعد انتقائية ذات خصائص طعم مميزة، لكنها لا تتحمل النقل لمسافات طويلة، ما يجعل تسويقها محليا فقط. وتستغرق دورة نمو الثمار بعد ظهور النورات نحو 3 إلى 3.5 أشهر، ما يتيح توقع حصاد أول إنتاج غير معتاد خلال شهري يوليو أو أغسطس.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس بلدية سوتشي سيرغي سومكو إن المدينة تُعد المنطقة الوحيدة في روسيا ذات مناخ شبه استوائي رطب يسمح بزراعة مثل هذه المحاصيل مع استهلاك منخفض للطاقة، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الزراعي فحسب، بل يمتد ليشمل البعد السياحي عبر إتاحة زيارة المزارع والمشاركة في عمليات الحصاد ضمن إطار تطوير السياحة الزراعية.

كما لفت إلى أن العمل جار على المستوى الفيدرالي لدراسة آليات دعم هذه المحاصيل في سوتشي، بما في ذلك إمكانية تقديم إعانات متخصصة، في حين تم إنشاء ثلاث دفيئات متطورة تبلغ مساحة كل منها نحو 600 متر مربع في سوتشي وأبخازيا، مجهزة بأنظمة تحكم مناخي ذكية تعتمد على تقنيات حديثة لضبط الحرارة والرطوبة والري.

وأشار القائمون على المشروع إلى أن هذه الدفيئات تُستخدم أيضا لاختبار محاصيل استوائية أخرى مثل البابايا والماراكويا، في إطار جهود تكييف الخبرات العالمية مع الظروف المحلية وتطوير أصناف أكثر مقاومة وأكثر إنتاجية في المستقبل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا + روسيا اليوم