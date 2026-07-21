وزير الخارجية: المياه قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها

قال الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، إن قضية المياه قضية وجودية، وهى قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها.

وأوضح «عبدالعاطى»، خلال مؤتمر صحفى مع نظيرته الموزمبيقية، أن مصر ستواصل توفير الدعم والمساندة لموزمبيق فى المجال الأمنى ومحاربة الإرهاب، مُضيفًا أن مصر تبذل جهدًا خارقًا بالتعاون مع الأشقاء للعمل على خفض التصعيد فى المنطقة، وأن الرئيس السيسى يتابع أولًا بأول التطورات بالمنطقة.

وذكر وزير الخارجية أن منتدى العلمين سيكون أكبر محفل للأعمال فى أفريقيا بمشاركة واسعة من جميع رجال الأعمال والمستثمرين من القارة.

من جانبها، كشفت ماريا لوكاس، وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق، أن مصر لعبت دورًا فعالًا فيما تمر به المنطقة، موضحة: «نشكر مصر على دعمنا فى محاربة الإرهاب».

ولفتت لوكاس إلى أن الشركات المصرية ستنفذ عدة مشروعات بمجال الأدوية، متابعة: «أدعو الشركات المصرية إلى الاستثمار فى موزمبيق».

وقالت وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق: «سنعمل على زيادة التجارة البينية مع مصر»، مُشيرة إلى أن مصر قامت بدور كبير لترسيخ قيم التسامح فى المنطقة.

المصري اليوم