بحث قضايا التنمية والخدمات بولاية نهر النيل

انعقد اليوم بمقر صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل اجتماعاً مشتركاً برئاسة المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية الدكتور عوض الكريم علي المبارك والمدير التنفيذي لمحلية الدامر والأستاذ عبد الباسط محمد الأمين بحضور نائب المدير التنفيذي للصندوق الأستاذ محمد أحمد حمدو ومدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ معاوية عباس ومدير التنمية بمحلية الدامر ومشرف المحلية بالصندوق

وبحث اللقاء هموم و قضايا التنمية والخدمات بمحلية الدامر إلى جانب الترتيبات النهائية لتوزيع مشروع الإجلاس المدرسي للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة بالمحلية.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية الدكتور عوض الكريم علي المبارك أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المباشر مع المحليات لضمان تنفيذ مشروعات التنمية وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية مشيراً إلى أن محلية الدامر تتمتع بخصوصية تستوجب مراعاتها في توزيع المشروعات والخدمات باعتبارها من أكبر محليات الولاية من حيث المساحة وتضم سبع وحدات إدارية تمتد بين الريف والحضر فضلاً عن كونها حاضرة ولاية نهرالنيل.

وأعلن المبارك أن ضربة البداية لمشروع الإجلاس المدرسي ستكون بتدشين توزيع ثلاثة آلاف وحدة مدرسية يوم الخميس المقبل مبيناً أن الصندوق أكمل ترتيباته الخاصة بالمشروع وشكل لجان فنية للإشراف على عمليات الاستلام والتوزيع لضمان تنفيذ المشروع وفق الضوابط المحددة.

وقال الدكتور عوض الكريم المبارك إن الصندوق حرص على أن يكون تعامله في تنفيذ المشروع مباشراً مع المحليات انطلاقاً من دورها في تحديد الاحتياجات الفعلية للمدارس من خلال ادارات التعليم.

وأوضح أن محلية الدامر خُصص لها عدد (6.450) وحدة إجلاس مدرسي لتغطية احتياجات المدارس الابتدائية والمتوسطة بجميع الوحدات الإدارية على أن يتم توزيعها بالصورة التي تضمن وصول الإجلاس إلى المدارس الأكثر حوجه

وأبان أن عمليات التسليم ستتم برئاسة المحليات عبر لجان فنية تضم جميع الجهات ذات الصلة وذلك لضمان سلامة إجراءات الاستلام وعدالة التوزيع والمتابعة الميدانية حتى وصول الإجلاس إلى المدارس المستهدفة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن مشروع الإجلاس المدرسي يعد أحد المشروعات المهمة لحكومة الولاية و التي ينفذها الصندوق لدعم قطاع التعليم إلى جانب توفير الكتاب المدرسي وتشييد وتأهيل المدارس لتهيئة البيئة المناسبة للعملية التعليمية.

أشاد المدير التنفيذي لمحلية الدامر الأستاذ عبد الباسط محمد الأمين بالترتيبات التي وضعها صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروع الإجلاس المدرسي مؤكداً ثقته في الآليات التي اعتمدها الصندوق لحسن تنفيذ المشروع وتجويد الأداء وذلك للخبرات الكبيرة للقائمين على إدارة الصندوق باعتبارهم مديرين تنفيذيين سابقين لمحلية الدامر.

وأكد أن محلية الدامر ولاتساع رقعتها الجغرافية وكثافتها السكانية تحتاج إلى مراعاة خصوصيتها عند توزيع الأنصبة الولائية ودعا إلى ضرورة اعتماد معايير واضحة وعادلة لتوزيع الموارد والمشروعات بين المحليات لتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة.

وأمَّن المدير التنفيذي لمحلية الدامر على أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن مساهمات المنظمات العاملة في قطاع التعليم لتكامل الأدوار وتوجيه الدعم نحو أولويات العمل في القطاع التعليمي.

سونا