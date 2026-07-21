مدير شرطة نهر النيل يعلن عن افتتاح وحدات لحماية الأسرة والطفل بكل المحليات

اكد اللواء شرطة حقوقي دكتور قرشي السر مدير عام شرطة ولاية نهر النيل أن التدريب يمثل حجر الزاوية للتطور والتعلم واكتساب الخبرات، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لترسيخ مبدأ حماية الأسرة والطفل.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة دار الشرطة بعطبرة فعاليات ختام الدورة التدريبية للعدالة الجنائية للأسرة والطفل، والتي نظمتها إدارة حماية الأسرة والطفل بالولاية بمشاركة 21 دارساً.

وأعرب مدير شرطة الولاية عن سعادته بالجهود التي تبذلها إدارة حماية الأسرة والطفل وإدارة التدريب بالشرطة في مجال حماية الطفل.

وقال إن شعار “إن سكوتك يحمي المجرم وتبليغك يحمي طفل” يجب أن يتحول إلى واقع يمشي بين الناس لحماية الأطفال من المهددات الكبيرة التي تحدق بهم، لافتاً إلى أن الوسائط الإلكترونية تمثل أحد أبرز مهددات استقرار الأطفال.

وأعلن اللواء قرشي عن اهتمام الشرطة بوحدات حماية الأسرة والطفل على مستوى الولاية، كاشفاً عن خطة لافتتاح وحدة لحماية الأسرة والطفل في كل محليات الولاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ونبه الدارسين إلى أن القانون يكفل حماية كاملة للأطفال ويعد رادعاً لكل من يرتكب جريمة في حقهم.

من جانبه استعرض المقدم حمدي عطا أحمد علي مدير إدارة حماية الأسرة والطفل بالولاية الإنجازات التي حققتها الإدارة في مجال توفير بيئة العمل وتجويد الأداء والتدريب، مؤكداً سعيهم خلال المرحلة المقبلة لتوعية المواطنين بضرورة حماية أطفالهم وحسن تربيتهم حتى لا ينجروا وراء المهددات التي تحيط بهم.

وأعلن عن افتتاح إدارة لحماية الأسرة والطفل بمحلية أبو حمد خلال الأسبوع المقبل، يليها قسم ببربر، في إطار توفير حماية ورعاية أكبر للأطفال.

وعبر الرائد عبدالقادر جعفر نيابة عن المتدربين عن تقديرهم للمادة العلمية الدسمة التي تلقوها خلال الدورة في المهارات الحديثة والاتصال الفعال والتعامل مع الجمهور، مؤكداً التزامهم بإنزال توصيات الدورة لأرض الواقع حماية للأسرة والطفل وحماية للوطن وأمنه ومكتسباته.

سونا