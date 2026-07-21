تنفيذي رشاد يخاطب ورشة تقنيات إنتاج الصمغ العربي الجاف والنقي

خاطب المدير التنفيذي لمحافظة رشاد ولاية جنوب كردفان جعفر القاسم الورشة التدريبية حول تقنيات إنتاج صمغ عربي جاف ونظيف والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان ضمن مشروع الاصماغ من أجل التكيف والتغيير المناخي بالسودان.

وشارك في الجلسة الافتتاحية السادة أعضاء اللجنة الامنية ومدير الغابات بالولاية ومديري الادارات بقطاع الزراعة والغابات والرعاية الاجتماعية والادارة الاهلية .

وناشد المدير التنفيذي لمحلية رشاد الاستاذ جعفر القاسم ،لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة ناشد المجتمع على أهمية استزراع الأشجار ومنع القطع الجائر والتوسع في إنتاج الصمغ العربي للمساهمة في الدخل المحلي والقومي ، أملا ان تخرج الورشة بمخرجات تعين المجتمع في كيفية المحافظة على البيئة وحمايتها من التدهور.

من جانبه أوضح عميد معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان دكتور منير إلياس صديق ان الورشة جاءت في إطار المسؤلية المجتمعية بالشراكة مع الهيئة القومية للغابات ومنظمة الزراعة والأغذية وقال انها تتناول أهمية الصمغ العربي إضافة إلى تقديم التقانات والدراسات والبحوث ذات صلة بالصمغ العربي وصولا إلى إنتاج و جودة عالية يسهم في اقتصاد البلاد.

إلى ذلك أوضح د. مسعود محمد مسعود مشرف مشروع الاصماغ بالهيئة القومية للغابات ان مشروع الاصماغ جاء من أجل تدريب المجتمعات على كيفية المحافظة على البيئة والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره السالبة على الانسان.

وقال إن الممارسات الخاطئة للانسان نتج عنها العديد من المشاكل البيئة الجفاف والتصحر وقلة الإنتاج وانخفاض معدلات الأمطار مما القى بظلاله السالبة على سكان بعض المناطق داخل السودان وخارجه واجبرهم على النزوح وان استهدافهم لمنتجي الصمغ العربي على مستوى المناطق الريفية بمحافظة رشاد جاءت بغرض تمليك المستهدفين المعلومات الكافية التي تعينهم في نشر الوعي المجتمعي حول استزراع الصمغ العربي والمكاسب المرجوة.

وذكر دكتور مسعود ان مشروع الاصماغ الذي بدأ العمل فيه منذ العام ٢٠٢٢م توقف بسبب الحرب لكن قد استأنف العمل حاليا بفضل جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المساندة لها في توسعة الدائرة الامنية.

سونا