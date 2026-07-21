والي الجزيرة : تنمية وتطوير الخدمات بمحلية أم القرى أولوية لحكومة الولاية

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه وفد منطقة ام القرى اليوم، أن مطالب اللجنة العليا لتنمية وإعمار محلية أم القرى الخدمية والتنموية من أولويات برامج حكومة الولاية وهي حق وليست منحة .

معلناً دعمه وتبنيه لنفرة تأهيل الطريق الرابط أم القرى بالطريق القومي (مدني _ بورتسودان) .

إستعرض الأستاذ محمد عثمان الزبير رئيس الوفد مطالب أهل المنطقة والتي شملت تأهيل الطريق وزيادة محطات المياه المدمجة لمعالجة مشكلة العطش إضافة لحفر 10 آبار والعمل على معالجة مشاكل الري وإنقاذ الموسم الزراعي وتلافي مشكلة العطش وتأهيل المحاجر، وتأهيل مستشفى أم القرى الذي يقدم خدمات لأكثر من 50 قرية، وإستكمال نقص المعلمين والإجلاس وإنشاء منطقة صناعية بالمحلية .

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