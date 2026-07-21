والي الجزيرة : الرياضة أحد ممسكات الوحدة الوطنية والاتحاد السوداني يعلن الانتقال إلى التسجيل الإلكتروني للاعبين

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن الرياضة تمثل أحد أهم ممسكات الوحدة الوطنية، لما تضطلع به من دور في تعزيز التماسك المجتمعي وتقوية أواصر التواصل بين مختلف فئات المجتمع، داعياً إلى الاهتمام بالمراحل السنية في كرة القدم باعتبارها الأساس الحقيقي للنهوض بالكرة السودانية.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الضيافة بمدينة مدني افتتاح الورشة التدريبية المتقدمة لأنظمة التسجيلات والانتقالات اللاعبين (FIFA Connect TMS)، التي ينظمها الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم بمدني ووزارة الشباب والرياضة بولاية الجزيرة خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري.

من جانبه أوضح الأستاذ طارق عبدالرحمن، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة بولاية الجزيرة، أن الورشة تستهدف تطوير آليات العمل ومعالجة المشكلات والقضايا المتعلقة بتسجيلات وانتقالات اللاعبين، بما يسهم في تحديث منظومة كرة القدم السودانية.

وأعلن الأستاذ حسن أبوشوك، مشرف الورشة ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أن تسجيلات اللاعبين لأندية الدرجة الأولى خلال فترة التسجيلات المقبلة في أغسطس ستتم إلكترونياً عبر نظام FIFA Connect، على أن يمتد تطبيق النظام خلال العام المقبل ليشمل أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

وأشاد المهندس ياسر نصر الدين حمزة، نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، بجهود والي ولاية الجزيرة في تطبيع الحياة العامة وتهيئة البيئة لعودة النشاط الرياضي، مثمناً حسن الإعداد والتنظيم للورشة، ومؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير نظم تسجيل اللاعبين وفق المعايير الدولية.

سونا