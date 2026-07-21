وزير البنى التحتية بشمال كردفان يبحث مع وحدة السدود خطة تأهيل مصادر المياه بالأبيض

بحث وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية شمال كردفان، المهندس معاوية آدم، اليوم، مع وفد وحدة تنفيذ السدود بوزارة الزراعة والري ، سبل دعم جهود الولاية لمعالجة قضايا المياه بمدينة الأبيض، وذلك بحضور مدير قطاع المياه بالولاية ومدير مياه الأبيض.

وأوضح وفد وحدة السدود، برئاسة المهندس عبدالرحيم الأمين عبدالله، مدير إدارة الإشراف والمتابعة، أن الزيارة تأتي في إطار إسناد جهود الولاية لإعداد دراسة وخطة عمل لتأهيل وصيانة مصادر المياه بمدينة الأبيض، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات التنقية وتحسين الإمداد المائي.

وأكد الوزير المكلف أهمية إعداد مصفوفة متكاملة لإعادة تأهيل وصيانة المصادر الجنوبية ومحطة التنقية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الإمداد المائي، مشيراً إلى الدراسات الخاصة بإنشاء خط ناقل إضافي من بربر، وإقامة محطة تنقية جديدة، إلى جانب ربط خزانات بربر بالشبكة الكهربائية.

من جانبه استعرض مدير قطاع المياه والكهرباء بالولاية، المهندس فتح الرحمن سامي، الجهود التي بذلتها الولاية لتحسين الإمداد المائي، مشيراً إلى أن الأولويات العاجلة تتمثل في تأهيل مصادر المياه الجنوبية ومحطة التنقية لضمان استقرار واستدامة خدمات المياه بمدينة الأبيض.

سونا