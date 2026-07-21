بحضور القنصل العام.. قوات الجمارك تدشّن تفويج العائدين من القاهرة إلى السودان

بدأت قوات الجمارك السودانية بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس، في تدشين الفوج الأول للعائدين إلى السودان ضمن مبادرة العودة الطوعية التي تنظمها قوات الجمارك، بحضور الوزير المفوض البخاري حبيب الله عباس، القنصل العام لجمهورية السودان بالقاهرة.

وكان في استقبال القنصل العام العميد شرطة (حقوقي) بابكر محمد قسم الله، الأمين العام لصندوق مال الخدمات ورئيس لجنة العودة الطوعية بقوات الجمارك، بحضور الفريق شرطة (حقوقي) محمد حسن محمد إدريس، رئيس لجنة معاشيي الشرطة، وعدد من قدامى ضباط الجمارك والشرطة.

ويضم الفوج الأول (686) راكباً على متن (14) بصا، من أسر منسوبي قوات الجمارك والمواطنين السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق بين لجنة العودة الطوعية بقوات الجمارك ولجنة الأمل للعودة الطوعية، تحت شعار “معاً نحو عودة آمنة وكريمة”.

وأكد العميد شرطة (حقوقي) بابكر محمد قسم الله أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس السيادة الانتقالي ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الجمارك، وتهدف إلى تسهيل العودة الطوعية للسودانيين، ودعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار، مشيداً بالمواقف الأخوية لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، في استضافة السودانيين خلال فترة الأزمة.

من جانبه أكد الوزير المفوض البخاري حبيب الله عباس أهمية العودة إلى الوطن في هذه المرحلة، مشيداً بالدور الوطني الذي تضطلع به قوات الجمارك في خدمة الوطن ودعم الاقتصاد السوداني، مؤكداً استمرار القنصلية العامة في القاهرة في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين السودانيين وتسهيل إجراءات عودتهم.

وأشاد الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل للعودة الطوعية، الأستاذ عاصم البلال الطيب، بالتعاون المثمر مع قوات الجمارك، مؤكداً أن المبادرة تجسد روح التكافل والتعاون بين أبناء السودان، وتعكس أهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح برامج العودة الطوعية، إلى جانب الدور المحوري للإعلام في دعم المبادرات الإنسانية وترسيخ ثقافة العودة الآمنة والكريمة إلى الوطن.

سونا