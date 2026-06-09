نجم منتخب مصر يحتفل مع زوجته المغربية الثانية بعقيقة ابنه

احتفل اللاعب المصري محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر بعقيقة نجله من زوجته المغربية حنان في أجواء عائلية مميزة.

والبلوغر المغربية حنان هي الزوجة الثانية للاعب المصري المحترف ونجم نادي الجزيرة الإماراتي محمد النني. تصدر الثنائي عناوين الأخبار مع إعلان زواجهما في صيف 2024، واستمرت الاحتفالات العائلية بينهما، حيث احتفلا معاً مؤخراً بعقيقة نجلهما في يونيو 2026 وسط أجواء احتفالية مميزة.

تعرف الثنائي خلال إقامة محمد النني في دبي بعد انتقاله للعب في الدوري الإماراتي، وتعمل “حنان” كصانعة محتوى ومؤثرة تمتلك علامة تجارية خاصة بها.

واجه الثنائي شائعات حول انفصالهما في أوائل عام 2026، إلا أن النني خرج لنفي هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكداً استقرار زواجهما.

وكتب محمد النني، عبر حسابه الرسمي عبر “إنستغرام”: “بعد إذنكم، أتمنى ألا يتحدث أحد عن زوجتي وأم ابني ولا عن ابني، أنا فخور بها وفخور بابني جدًا، ولم يحدث أي طلاق بيننا، مضيفا: “يا ريت يا جماعة كفاية كلام؟، وكل واحد أو واحدة يخليه في حياته، ويتركه من حياة الناس”.

المصدر: RT + صدى البلد