“سامسونغ” تختبر طريقة جديدة لاستدعاء “بيكسبي” في One UI 9

قدمت “سامسونغ” خلال السنوات الأخيرة العديد من التحسينات لمساعدها الذكي “بيكسبي”.

ويبدو أن الشركة تستعد لإضافة طريقة أكثر سرعة وسهولة لتفعيله مع تحديث One UI 9 المرتقب، المبني على نظام أندرويد 17.

ووفقًا لتقارير جديدة، تعمل “سامسونغ” على ميزة تحمل اسم “Gesture Wake-up”، والتي تتيح للمستخدمين تشغيل “بيكسبي” بمجرد رفع الهاتف وتقريبه من الوجه، دون الحاجة إلى استخدام عبارة التنبيه التقليدية مثل “Hi Bixby” أو حتى الضغط على أي زر.

وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة التحسينات التي قد تصل مع تحديث One UI 9، والذي يتوفر حاليًا في نسخته التجريبية لهواتف Galaxy S26، بحسب تقرير نشره موقع “androidheadlines” واطلعت عليه “العربية Business”.

تفعيل “بيكسبي” بحركة بسيطة

في الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي هواتف “سامسونغ” استدعاء “بيكسبي” عبر الضغط المطول على زر التشغيل أو من خلال الأوامر الصوتية المخصصة.

لكن الميزة الجديدة ستضيف خيارًا أكثر سلاسة، حيث يكفي حمل الهاتف وتقريبه إلى الوجه ليصبح المساعد الذكي جاهزًا للاستماع إلى الأوامر الصوتية مباشرة.

وبحسب ما كشفه التقرير، فإن المستخدم لن يحتاج إلى نطق كلمة “بيكسبي” أو “Hi Bixby”، بل يمكنه بدء الحديث فورًا وإعطاء الأوامر المطلوبة بمجرد تفعيل الميزة.

أسرع من أوامر التنبيه التقليدية

ويرى مراقبون أن هذه الطريقة قد توفر تجربة استخدام أسرع مقارنة بالاعتماد على كلمات التنبيه الصوتية، إذ تختصر خطوة إضافية قبل التفاعل مع المساعد الذكي.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول تأثير الميزة على استهلاك البطارية، خاصة إذا كانت تعتمد على مستشعرات تعمل بشكل مستمر لرصد حركة الهاتف وموقعه بالنسبة للمستخدم.

لكن حتى في حال وجود استهلاك إضافي للطاقة، قد يعتبره البعض ثمنًا مقبولًا مقابل الوصول السريع إلى “بيكسبي”، بشرط أن تعمل الميزة بكفاءة وموثوقية.

لم تصل بعد إلى النسخة التجريبية الحالية

وأشار التقرير إلى أن ميزة Gesture Wake-up غير متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي الثاني من One UI 9 الخاص بسلسلة Galaxy S26، ما يعني أنها قد تظهر في تحديثات بيتا لاحقة أو مع النسخة النهائية المستقرة للنظام.

ومن المتوقع أن تكشف “سامسونغ” رسميًا عن One UI 9 بالتزامن مع إطلاق هاتفي Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8، حيث يُنتظر أن يجلب التحديث مجموعة واسعة من المزايا الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام.

العربية نت