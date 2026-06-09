غرفة مكة المكرمة تنظم ورشة لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

نظمت غرفة مكة المكرمة اليوم ورشة عمل بعنوان “بيع المنتجات الرقمية”، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالاقتصاد الرقمي من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لبناء وتسويق المنتجات الرقمية والاستفادة من الفرص المتنامية في هذا القطاع الواعد.

ما أبرز المحاور التي تناولتها الورشة؟

واستعرضت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة شملت التعريف بالمنتجات الرقمية وسبل بيعها، وآليات اختيار المنتج الرقمي المناسب، وطرق تجهيزه بصورة احترافية، إلى جانب إستراتيجيات التسويق الذكي للمنتجات الرقمية، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير وصناعة المحتوى والمنتجات الرقمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

وأكدت الورشة أهمية المنتجات الرقمية بوصفها إحدى أبرز مكونات الاقتصاد الحديث، لما تتميز به من انخفاض التكاليف التشغيلية وسهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، فضلًا عن قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مبرزةً أهمية التسويق الفعّال للمنتجات الرقمية.

اليوم السابع