لماذا تظهر أيقونة السحابة بجانب بعض تطبيقات الآيفون؟

قد يلاحظ بعض مستخدمي الآيفون ظهور رمز صغير على شكل سحابة بجوار بعض التطبيقات، وهو ما يثير تساؤلات حول معناه، وهل يعني أن التطبيق محذوف أو أن هناك مشكلة في الجهاز، وفي الواقع، هذا الرمز ليس خطأ أو تحذير، بل هو جزء من ميزة ذكية في نظام iOS تُعرف باسم “Offload Apps” أو “تفريغ التطبيقات”.

ما معنى رمز السحابة على تطبيقات الآيفون؟

رمز السحابة يعني أن التطبيق تم إزالته من الجهاز لتوفير مساحة التخزين، لكن دون حذف بياناته أو إعداداته، وقد تم تقديم هذه الميزة لأول مرة في iOS 11، وهدفها الأساسي هو مساعدة المستخدمين على إدارة مساحة التخزين بشكل ذكي، خاصة عندما تمتلئ ذاكرة الهاتف بالتطبيقات والصور والفيديوهات، فيما يقوم النظام أحيانًا بشكل تلقائي بإزالة التطبيقات غير المستخدمة لفترة طويلة، مع الاحتفاظ بكل بياناتها، بحيث يمكن استعادتها بسهولة لاحقًا.

كيف تعمل ميزة تفريغ التطبيقات؟

عند تفعيل هذه الخاصية، يقوم النظام بحذف التطبيق نفسه من الجهاز، لكنه يحتفظ بـبيانات المستخدم داخل التطبيق، والإعدادات والتسجيلات، وأي ملفات مرتبطة بالحساب، وعندما تضغط على التطبيق الذي يظهر بجانبه رمز السحابة، يتم تحميله مرة أخرى من متجر App Store، ويعود للعمل وكأن شيئًا لم يحدث.

متى يقوم الآيفون بإزالة التطبيقات تلقائيًا؟

نظام iOS قد يتخذ هذا الإجراء تلقائيًا عندما:

تكون مساحة التخزين على وشك الامتلاء

لا يتم استخدام التطبيق لفترة طويلة

يحتاج النظام مساحة لتحديثات أو ملفات مهمة

والميزة مفعلة افتراضيًا في إعدادات الجهاز، لكن يمكن التحكم بها يدويًا من الإعدادات.

كيف تدير التطبيقات المُفرغة؟

يمكنك التحكم في هذه الخاصية بسهولة من الإعدادات:

الدخول إلى Settings

ثم Apps

ثم App Store

ومن هناك يمكنك تشغيل أو إيقاف خيار “Offload Unused Apps”

كما يمكنك أيضًا الدخول إلى إعدادات التخزين داخل الهاتف واختيار أي تطبيق يدويًا لإزالته مع الاحتفاظ ببياناته أو حذفه بالكامل.

اليوم السابع