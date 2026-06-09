بعد تلميح شقيق سهام جلال.. فنانون دفعوا حياتهم ثمن الأخطاء الطبية

أثارت تصريحات خالد جلال شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، الجدل بعدما خرج في تصريحات تكشف عن احتمالية تعرض شقيقته لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية لتتوفي بعدها في الحال، لافتاً إلى أنها كانت تعاني من آلام بمنطقة الظهر وانسداد في شرايين القدم، لكن برغم ذلك طمأنها الطبيب المعالج بعدم وجود أي خطورة على حياتها جراء العملية، منوهاً بأن الأسرة لازالت تتحقق من مدى تعرض شقيقته لهذا الخطأ وعند ثبوت ذلك سيتم الإعلان عن تفاصيل ماجرى للجمهور واتخاذ الإجراءات اللازمة

سعاد نصر وأحمد راتب وطلعت زين .. نجوم رحلوا بسبب الإهمال الطبى

وقد تفتح تلك التصريحات ملف عمره سنوات حول معاناة النجوم مع الأخطاء الطبية، فمنهم من نجا بأعجوبة من الموت، ومنهم من فقد حياته، وتعد الفنانة الراحلة سعاد نصر من أبرز الحالات التي أثارت صدمة واسعة، بعدما دخلت في غيبوبة خلال عملية لشفط الدهون نتيجة خطأ طبي، قبل أن ترحل عن عمر 54 عاماً بعد معاناة استمرت لأشهر.

كما فقد الوسط الفني الفنان طلعت زين داخل غرفة العمليات أثناء خضوعه لجراحة لاستئصال جزء تالف من الرئة عقب إصابته بمرض السرطان، في واقعة أثارت تساؤلات عديدة حول تعرضه لخطأ طبي

ومن بين الأسماء التي ارتبطت أيضاً بجدل حول العلاج الطبي الفنان أحمد راتب، إذ تدهورت حالته الصحية بعد استمراره في تناول دواء لفترة أطول من الموصى بها طبياً، ما تسبب في مضاعفات أثرت على أجهزة الجسم المختلفة، مما نتج عنه وفاته .

كذلك رحل المخرج عاطف الطيب بعد خضوعه لجراحة لتغيير صمام بالقلب، فيما ارتبطت وفاته بتقارير تحدثت عن وقوع خطأ طبي أثناء العملية.

أما الفنان الكبير نجيب الريحاني، فقد تعرض لمضاعفات خطيرة نتيجة جرعة دوائية زائدة أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى بعد إصابته بحمى التيفوئيد، ليرحل متأثراً بتدهور حالته الصحية.

فنانون نجوا من أخطاء طبية بعد معاناة طويلة

في حين نجا بعض الفنانين من الأخطاء الطبية بأعجوبة لكن آثارها ظلت تلاحقهم لسنوات، ومن أبرز هذه الحالات الفنانة حورية فرغلي التي خضعت لعدة عمليات جراحية معقدة بعد تعرض أنفها لمضاعفات شديدة إثر جراحة أجرتها عقب حادث سقوط من فوق حصان، ما تسبب في تشوهات أثرت على شكل الوجه وحاسة الشم.

كما عانت الفنانة فيفي عبده من أزمة صحية استمرت عدة أشهر، بعدما تعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة خطأ في حقنة طبية عقب عملية جراحية، مما ألزمها الفراش لفترة طويلة وخضعت بعدها لبرامج علاج وتأهيل.

وتعرضت الإعلامية بسمة وهبة لمشكلة صحية حادة خلال خضوعها لإجراء تجميلي، إذ أصيبت بشلل عضلي مؤقت في الوجه ومضاعفات أثرت على الأحبال الصوتية.

أما الفنانة ياسمين عبد العزيز فقد دخلت في غيبوبة عقب جراحة لإزالة تكيسات بالمبيض، بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة نتجت عن ثقب في القولون استدعى سلسلة من التدخلات الطبية العاجلة حتى تعافت.

اليوم السابع