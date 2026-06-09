عموتة يتمسك بصلاحيات كاملة.. ويشترط حسم الراحلين والصفقات الجديدة في الأهلي

اقترب المغربي الحسين عموتة من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدماً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، وسط اتفاق مبدئي على عدد من البنود الفنية التي يراها المدرب ضرورية لإنجاح مشروعه داخل القلعة الحمراء.

وعلم ” اليوم السابع “أن عموتة اشترط الحصول على صلاحيات فنية كاملة، وفي مقدمتها حق تحديد قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم، إلى جانب المشاركة بشكل مباشر في اختيار الصفقات الجديدة التي يحتاجها الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بما يتوافق مع رؤيته الفنية وأسلوب لعبه.

كما طلب المدرب المغربي اختيار جهازه المعاون بنفسه، مع عدم التدخل في قراراته الفنية المتعلقة بإدارة الفريق الأول، وهو ما لاقى ترحيباً من جانب إدارة الأهلي التي تسعى لتوفير بيئة عمل مستقرة للمدرب الجديد.

بناء فريق قادر علي عودة هيبة الأهلي

وتأتي مطالب عموتة في إطار رغبته في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية، خاصة بعد موسم شهد العديد من التحديات الفنية، ما يدفع الإدارة الحمراء لإجراء عملية إحلال وتجديد داخل قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرى عموتة أن نجاح أي مشروع فني يرتبط بامتلاك المدرب الكلمة الأخيرة في ملفات التعاقدات والراحلين، وهو النهج الذي اتبعه في تجاربه السابقة مع الوداد المغربي والسد القطري ومنتخب الأردن، وحقق من خلاله العديد من النجاحات والبطولات.

وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن تعاقد الأهلي مع المدرب المغربي، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية الخاصة بالجهاز الفني الجديد.

اليوم السابع