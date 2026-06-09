انتهاء عقود 9 لاعبين مع النادي المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر

انتهى تعاقد النادي المصري مع 9 لاعبين بنهاية الموسم الجاري، سواء بانتهاء مدة التعاقد مع النادي البورسعيدي أو انتهاء الإعارة وهم، كريم بامبو، عصام ثروت، أحمد أيمن منصور، ميدو جابر، حسن علي، محمود حمادة، أسامة الزمراوي، عمر الساعي، عمرو السعداوي.

المصري يتوج بكأس عاصمة مصر

بعد غياب استمر لنحو 28 عاماً عن منصات التتويج، عاد النادي المصري مجدداً ليحصد لقب بطولة كأس عاصمة مصر، عقب الفوز على إنبي في المباراة النهائية للبطولة بثلاثية نظيفة، ويضيف لقباً جديداً إلى سجلات شرف أبناء المدينة الباسلة.

المصري يحصل على 10 ملايين جنيه

وحصل النادي المصري بطل كأس عاصمة مصر في النسخة الأخيرة، على 10 ملايين جنيه، فيما حصل فريق إنبي صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما حصل وادي دجلة صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وفريق زد صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وذلك طبقاً لمكافآت البطولة في نسختها الخامسة.

المصري يشارك في السوبر

ضمن فريق الكرة الأول بالنادي المصرى، التواجد بشكل رسمي في بطولة كأس السوبر المحلى في النسخة القادمة، بعد التتويج بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على إنبى في نهائي البطولة.

ويشارك فريق المصرى في كأس السوبر المحلى في النسخة المقبلة رفقة الزمالك بطل الدوري الممتاز، وفريق بيراميدز بطل كأس مصر، ويتبقى مقعد وحيد في البطولة والذى يشارك فيه صاحب الكرت الذهبي.

المصري ينضم لقائمة شرف أبطال كأس عاصمة مصر

وأصبح فريق المصرى هو ثالث الأندية التي تتوج بلقب كأس عاصمة مصر، بعد كل من مودرن سبورت وسيراميكا “3 ألقاب”، وكان مودرن سبورت قد توج بالنسخة الأولى عام 2022، قبل أن يفرض سيراميكا هيمنته على البطولة بحصد ألقاب أعوام 2023 و2024 و2025 على التوالي.

سجل أبطال كأس عاصمة مصر

* 2022: مودرن سبورت

* 2023: سيراميكا

* 2024: سيراميكا

* 2025: سيراميكا

* 2026 المصرى.

اليوم السابع