رسميًا.. مانشستر سيتي يربط لاعبه الواعد موكاسا بعقد حتى 2030

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، التوقيع رسميًا على تمديد عقد لاعب وسطه الشاب ديفين موكاسا، ليرتبط اللاعب بالنادي حتى صيف عام 2030.

مانشستر سيتي يمدد عقد موكاسا

وينهي العقد الجديد الجدل حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2028.

انضم موكاسا إلى أكاديمية السيتي قادمًا من نادي وست هام يونايتد عام 2023، وشارك منذ ذلك الحين في 6 مباريات مع الفريق الأول، أولها كانت في سبتمبر 2025 أمام هدرسفيلد تاون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

أرقام موكاسا مع مانشستر سيتي

قبل توقيع العقد الجديد، خاض اللاعب فترة إعارة إلى ليستر سيتي في النصف الثاني من الموسم الماضي، وشارك في 15 مباراة بدوري البطولة الإنجليزي (تشامبيونشيب)، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

على مستوى فرق الناشئين، قاد موكاسا فريق السيتي تحت 18 عامًا لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب موسم 2023-2024، وسجل 16 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة في 20 مباراة بالدوري الممتاز تحت 18 عامًا الموسم الماضي.

كما قاد فريق النخبة للتطوير (EDS) في دوري أبطال أوروبا للشباب، وسجل ثلاثية في مرمى باير ليفركوزن الألماني (6-0).

يُذكر أن موكاسا مثّل منتخب إنجلترا حتى مستوى تحت 19 عامًا، ويُعد أحد أبرز المواهب التي يشرف عليها المدرب بيب جوارديولا ضمن خطة النادي الطويلة المدى

اليوم السابع