الاستثمارات العامة السعودي يسجل 910 مليارات دولار في 2025

أظهر التقرير السنوي ​لرؤية 2030 السعودية أن الأصول ‌المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بلغت 910 مليارات دولار حتى نهاية ​2025، وهو أقل من ​الهدف المحدد عند 1.09 تريليون ⁠دولار.

وأشار التقرير إلى أن الناتج ​المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ​للمملكة بلغ 892 مليار دولار، وهو ما يقل أيضا عن الهدف المحدد ​البالغ 904 مليارات دولار.

كما لفت إلى أن ​الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.8% من ‌الناتج ⁠المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف المحدد عند 3.4%.

وتجاوزت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في ​العالم، منتصف الطريق ​في ⁠تنفيذ خطة “رؤية 2030″، التي تنص على ضخ استثمارات ​حكومية بمئات المليارات من ​الدولارات ⁠للحد من اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط والغاز، عبر ⁠الاستثمار ​في قطاعات مثل ​السياحة.

المصدر: رويترز + روسيا اليوم