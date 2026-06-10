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الاستثمارات العامة السعودي يسجل 910 مليارات دولار في 2025
أظهر التقرير السنوي لرؤية 2030 السعودية أن الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بلغت 910 مليارات دولار حتى نهاية 2025، وهو أقل من الهدف المحدد عند 1.09 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة بلغ 892 مليار دولار، وهو ما يقل أيضا عن الهدف المحدد البالغ 904 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف المحدد عند 3.4%.
وتجاوزت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، منتصف الطريق في تنفيذ خطة “رؤية 2030″، التي تنص على ضخ استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات للحد من اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط والغاز، عبر الاستثمار في قطاعات مثل السياحة.
المصدر: رويترز + روسيا اليوم