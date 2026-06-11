إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” عن العمل

جرى تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يواجه ضغوطا متزايدة، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعدما أحالت الهيئة الرقابية للمحكمة كريم خان إلى إجراءات تأديبية.

في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واليوم، وفي قضية مزعومة نفاها كريم خان، يواجه الأخير اتهامات بـ”سوء السلوك الجنسي” مع إحدى مساعداته. وقد نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.

وبات القرار النهائي بشأن مصير المحامي البريطاني بيد جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، التي ستعقد جلسة خاصة لتحديد ما إذا كان خان سيستمر في منصبه داخل المحكمة الدولية.

وقال مكتب جمعية الدول الأطراف، وهو اللجنة التنفيذية للهيئة الرقابية للمحكمة، في بيان يوم الاثنين إن تقييمه استند إلى “تقرير تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والأدلة الأساسية، ومشورة لجنة خاصة من الخبراء القضائيين، والمذكرات الخطية المقدمة”.

وخلص التحقيق الأممي إلى وجود أدلة على أن خان قام بـ “اتصال جنسي غير توافقي مع (المساعدة) في مكتبه، وفي مقر إقامته الخاص، وأثناء مهمة عمل”، وفقا لنسخة من التقرير اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب). إلا أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، اختارتها اللجنة التنفيذية لإجراء تقييم قانوني للنتائج، رأت أن التحقيق لم يكن حاسما بما يكفي.

وكان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه في مايو 2025 بانتظار نتائج التحقيق. وتعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، ما دفع جمعية الدول الأطراف إلى استحداث قواعد جديدة مرارا للتعامل مع هذه الحالة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وادعى ترامب في بيان وقتذاك، أن المحكمة الجنائية الدولية “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل استهدافا لا أساس له وغير مشروع”.

وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، ودمارا هائلا في قطاع غزة.

المصدر: AP +RT