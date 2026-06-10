أفضل 5 متصفحات ويب لهواتف أندرويد

أصبحت الهواتف الذكية اليوم أدوات متكاملة لتصفح الإنترنت بفضل الشاشات الكبيرة والمعالجات القوية، ويأتي كل هاتف أندرويد تقريباً مزوداً بمتصفح افتراضي مثل كروم أو Samsung Internet.

لكن المستخدمين الذين يبحثون عن مزايا إضافية أو مستوى أعلى من الخصوصية يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من المتصفحات البديلة المتاحة على متجر التطبيقات.

فيما يلي خمسة من أفضل متصفحات الويب التي تستحق التجربة على أجهزة أندرويد، بحسب تقرير نشره موقع “slashgear” واطلعت عليه “العربية Business”.

كروم.. الخيار الأكثر انتشاراً

يظل كروم من “غوغل” المتصفح الأكثر استخداماً على أندرويد، حيث يستفيد من تكامله العميق مع خدمات “غوغل”.

أبرز المميزات:

مزامنة كلمات المرور والإشارات المرجعية عبر الأجهزة.

تكامل مباشر مع مدير كلمات المرور من “غوغل”.

واجهة بسيطة وسريعة.

دعم تصميم Material You على أندرويد 12 وما بعده.

سهولة الوصول إلى سجل التصفح والتنزيلات والإشارات المرجعية.

ورغم شعبيته الكبيرة، يفتقر كروم على أندرويد إلى دعم الإضافات (Extensions)، كما أنه ليس الخيار المفضل لمحبي الخصوصية.

كيوي.. يدعم إضافات كروم

يُعد “كيوي” من أبرز الخيارات للمستخدمين الذين يرغبون في تشغيل إضافات كروم على أندرويد.

أبرز المميزات:

دعم متجر Chrome Web Store.

إمكانية تثبيت مئات الإضافات.

وضع داكن AMOLED حقيقي.

حظر الإعلانات المدمج.

نقل شريط العنوان إلى أسفل الشاشة لتسهيل الاستخدام.

أدوات مخصصة للمطورين.

ويعتمد المتصفح على مشروع Chromium، ما يمنحه تجربة قريبة جداً من كروم مع مزايا إضافية.

فايرفوكس يقدم توازناً بين الخصوصية والمرونة

يقدم فايرفوكس تجربة مختلفة تركز على التخصيص والخصوصية دون التضحية بسهولة الاستخدام.

أبرز المميزات:

مزامنة الإشارات المرجعية وكلمات المرور بين الأجهزة.

دعم إضافات مفيدة مثل مانعات الإعلانات.

وضع HTTPS-Only لتعزيز الأمان.

تخصيص الصفحة الرئيسية بشكل كامل.

إمكانية الإغلاق التلقائي للتبويبات بعد مدة محددة.

ويعتبر خياراً ممتازاً للمستخدمين الذين يستخدمون فايرفوكس على أجهزة الكمبيوتر أيضاً.

أوبرا.. متصفح غني بالمزايا

يستهدف “أوبرا” المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأدوات داخل المتصفح نفسه.

أبرز المميزات:

VPN مدمج.

مانع إعلانات.

وضع توفير البيانات.

قارئ أخبار مدمج.

تخصيص واسع للواجهة.

مساعد ذكاء اصطناعي مدمج باسم Aria.

ورغم كثرة مزاياه، قد يجد بعض المستخدمين أن كثافة الخيارات تجعله أكثر تعقيداً مقارنة بالمتصفحات الأخرى.

DuckDuckGo Privacy Browser

إذا كانت الخصوصية هي الأولوية القصوى لديك، فإن DuckDuckGo يعد من أفضل الخيارات المتاحة.

أبرز المميزات:

حظر أدوات التتبع تلقائياً.

حماية من ملفات تعريف الارتباط المزعجة.

منع تتبع البريد الإلكتروني والتطبيقات.

زر “Fire” لمسح سجل التصفح فوراً.

واجهة بسيطة وخفيفة.

ويمنح المستخدم رؤية واضحة لمحاولات التتبع التي تقوم بها المواقع أثناء التصفح.

كيفية اختيار متصفح الإنترنت المناسب

للاستخدام اليومي والتكامل مع خدمات “غوغل”: كروم.

لتشغيل إضافات كروم على أندرويد: “كيوي”.

للتوازن بين الخصوصية والتخصيص: “فايرفوكس”.

للحصول على أكبر عدد من الأدوات والمزايا: “أوبرا”.

لأقصى درجات الخصوصية: DuckDuckGo.

ومع تنوع الخيارات المتاحة، لم يعد المستخدم مضطراً للاكتفاء بالمتصفح الافتراضي المثبت على هاتفه، إذ يمكن لاختيار المتصفح المناسب أن يحسن تجربة التصفح بشكل ملحوظ سواء من ناحية السرعة أو الأمان أو الإنتاجية.

العربية نت