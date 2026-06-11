مصر .. القبض على طبيبة وهمية تدير إمبراطورية تجميل

قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية على سيدة تدعى “سما فيلر”، بعد ثبوت قيامها بانتحال مهنة الطب وإجراء عمليات تجميل دون ترخيص ما أسفر عن إلحاق أذى جسدي بعدد من مرتادي عيادتها.وجاء تحرك قوات الأمن بناء على ما ورد من معلومات لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول وجود عيادة تجميل غير مرخصة في دائرة قسم شرطة أول العبور، تديرها سيدة تروج لنشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم القبض على المتهمة، وهي مقيمة في القاهرة ولديها سوابق جنائية، وعُثر بحوزتها على أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، إضافة إلى ذهب ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية. واعترفت المتهمة بأن هذه المضبوطات هي من عائد نشاطها غير المشروع.

كما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية عدد من ضحاياها، وأيدوا في أقوالهم ما تم رصده. وأفادت إحداهن بأن المتهمة تسببت في إصابة وجهها بحقنها بأدوية مجهولة المصدر. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق العيادة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المصدر: القاهرة اليوم + روسيا اليوم