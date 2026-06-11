لماذا تزداد أعراض الاكتئاب فى الصباح.. خبراء يوضحون الأسباب وأهم النصائح

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب من شعور بالحزن أو القلق أو فقدان الطاقة بشكل أكبر خلال الساعات الأولى من الصباح، وهي حالة تُعرف أحيانًا باسم “الاكتئاب الصباحي” أو تفاقم أعراض الاكتئاب في الصباح.

وبحسب تقرير نشره موقع Real Simple، فإن هذه الظاهرة ليست مرضًا مستقلًا، لكنها نمط شائع لدى بعض مرضى الاكتئاب، حيث تكون الأعراض أكثر شدة عند الاستيقاظ ثم تتحسن تدريجيًا مع مرور اليوم.

لماذا تكون أعراض الاكتئاب أسوأ في الصباح؟

يشير الخبراء إلى أن السبب قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها اضطراب الساعة البيولوجية للجسم والتغيرات الطبيعية في مستويات الهرمونات.

فعند الاستيقاظ، ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي لمساعدة الجسم على بدء النشاط اليومي، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه التغيرات قد تؤثر على الحالة المزاجية لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.كما أن اضطرابات النوم والأرق والاستيقاظ المتكرر خلال الليل قد تزيد من حدة الأعراض النفسية في الصباح.

علامات شائعة

قد تشمل أعراض الاكتئاب الصباحي:

ـ الشعور بالحزن أو الضيق فور الاستيقاظ.

ـ فقدان الحافز لبدء اليوم.

ـ التعب والإرهاق رغم النوم.

ـ صعوبة التركيز.

ـ القلق أو التوتر في الساعات الأولى من النهار.

ـ الرغبة في البقاء في السرير لفترة طويلة.

كيف يمكن التخفيف من الأعراض؟

بحسب الخبراء، هناك بعض الخطوات التي قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية صباحًا، ومنها:

1- الالتزام بمواعيد نوم منتظمة

الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الموعد يوميًا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.

2- التعرض لضوء الشمس

يفضل فتح النوافذ أو الخروج لفترة قصيرة صباحًا، لأن الضوء الطبيعي يساعد على تنظيم إفراز الهرمونات المرتبطة بالمزاج والنوم.

3- بدء اليوم بنشاط بسيط

حتى الأنشطة الخفيفة مثل المشي لبضع دقائق أو ممارسة تمارين التمدد قد تساعد في تنشيط الجسم وتحسين الحالة النفسية.

4- تناول إفطار متوازن

الحصول على وجبة إفطار صحية تحتوي على البروتين والألياف قد يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة خلال اليوم.

5- تجنب العزلة

التواصل مع الأسرة أو الأصدقاء يمكن أن يخفف من الشعور بالوحدة ويمنح دعمًا نفسيًا إضافيًا.

متى يجب طلب المساعدة؟

يشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب أو الأخصائي النفسي إذا استمرت الأعراض لفترات طويلة أو بدأت تؤثر على الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية.كما يجب طلب المساعدة الطبية فورًا عند وجود أفكار مؤذية للنفس أو الشعور باليأس الشديد.

الاكتئاب مرض قابل للعلاج

يؤكد المتخصصون أن الاكتئاب من الأمراض التي يمكن علاجها والسيطرة على أعراضها من خلال العلاج النفسي أو الأدوية أو مزيج من الاثنين، بحسب حالة كل مريض.

بحسب تقرير Real Simple، فإن تفاقم أعراض الاكتئاب في الصباح يعد أمرًا شائعًا لدى بعض المرضى، وقد يرتبط باضطرابات النوم والساعة البيولوجية والتغيرات الهرمونية. ويوصي الخبراء بتنظيم النوم والتعرض للضوء الطبيعي والحفاظ على نمط حياة صحي للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية عند استمرار الأعراض.

اليوم السابع