التفاصيل الكاملة لأزمة شركة ميتا مع شركة NSO Group الإسرائيلية للتجسس

أعلنت شركة ميتا عن نجاحها إحباط موجة جديدة من هجمات التصيّد الاحتيالي التي استهدفت مستخدمي واتساب ، بعد تحقيقات أجرتها الشركة إثر تلقيها عدداً من البلاغات، وذكرت ميتا، أن الهجمات نُفذت بواسطة جهة مرتبطة بـ NSO Group، الشركة الإسرائيلية المعروفة بتطوير برنامج التجسس Pegasus.

ميتا تكشف محاولة تجسس جديدة عبر واتساب مرتبطة ببرنامج بيجاسوس

وبحسب ميتا، حاول المهاجمون استدراج المستخدمين للضغط على روابط خبيثة تقود إلى مواقع خارجية، في أسلوب يعتمد على الهندسة الاجتماعية ويشبه حملات التصيّد السابقة التي ارتبطت بمجموعة NSO ، وأكدت الشركة أنها تمكنت من رصد هذه الأنشطة وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.

كما كشفت ميتا، عن اكتشاف حسابات ومجموعات تجريبية أُنشئت على واتساب في إطار هذه المحاولات، مشيرة إلى أنها قامت بإزالتها فوراً ، وأوضحت أيضاً أنها نشرت عدداً من مؤشرات التهديد، بما في ذلك نطاقات إلكترونية خبيثة، لمساعدة المستخدمين والباحثين الأمنيين على التعرف إلى أي محاولات استهداف محتملة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب.

معركة قضائية متواصلة بين ميتا وNSO بعد اتهامات بانتهاك قرارات المحكمة

وتأتي هذه التطورات في ظل معركة قانونية مستمرة بين ميتا ومجموعة NSO ، ففي عام 2024 قضت محكمة أمريكية بأن المجموعة انتهكت قوانين مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب، قبل أن تصدر في عام 2025 أمراً قضائياً يمنعها من استهداف مستخدمي واتساب مستقبلاً.

وترى ميتا ، أن الهجمات الأخيرة تمثل خرقاً واضحاً لهذا القرار القضائي، ولذلك تعتزم التوجه إلى المحكمة الأمريكية للمطالبة باعتبار مجموعة NSO في حالة ازدراء للمحكمة ، وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستخدمين وتعزيز جهود مكافحة برامج التجسس والهجمات الإلكترونية الموجهة حول العالم.

اليوم السابع