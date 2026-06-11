منها كمادات باردة على الرأس.. حلول سريعة لتخفيف ألم الصداع النصفى

الصداع النصفي من المشكلات الصحية المزعجة التي يمكن أن تسبب ألمًا حادًا وغثيانًا، وحساسيةً للضوء والصوت، وحتى اضطرابات بصرية، وينصح الأطباء ببعض الحيل البسيطة لتخفيف ألم الصداع النصفي، وفقاً لموقع “تايمز ناو

قالت الدكتورة نوبور جاين، خبيرة الطب الوظيفي في الهند، إن السيطرة على الصداع النصفي على المدى الطويل تعتمد على عادات يومية صحية وتحديد المحفزات الشخصية.

حيل بسيطة لتخفيف ألم الصداع النصفى

نقع قدميك في الماء الساخن

بحسب الدكتورة جاين، لا يعد هذا العلاج وسيلةً طويلة الأمد لتخفيف الألم، الفكرة هي تحويل تدفق الدم من الرأس إلى القدمين، إنها نظرية شائعة، ولكن لا يوجد دليل علمي حتى الآن.

كمادات ثلج على الرأس

حيلة مفيدة للغاية لأنه يضيق الأوعية الدموية ويخدر المنطقة.

لماذا تنتشر حيل علاج الصداع النصفي على نطاق واسع؟

غالباً ما يبحث المصابون بالصداع النصفي عن راحة سريعة وتنتشر على نطاق واسع علاجات شائعة مثل وضع كمادات باردة على الرأس، وتناول الملح، وتدليك نقاط الضغط، وشرب الماء البارد، أو الراحة في غرفة مظلمة، لأنها قد توفر راحة مؤقتة في بعض الأحيان.

يشير الخبراء إلى أن العلاج بالتبريد، على وجه الخصوص، قد يُفيد بعض مرضى الصداع النصفي. فوضع كمادات باردة على الجبهة أو الصدغين أو الرقبة يُمكن أن يُخفف الألم ويُقلل الالتهاب حول الأعصاب الحساسة.وبالمثل، فإن الراحة في بيئة هادئة ومظلمة قد تُساعد في تخفيف الأعراض الناتجة عن حساسية الضوء والصوت.

قالت الدكتورة جاين: “كل هذه الحلول مفيدة، ولكن إذا أردت التخلص من ألمك، فعليك تغيير نمط حياتك”.ومع ذلك، فإن هذه الأساليب تستهدف في المقام الأول الأعراض بدلاً من السبب الجذري للصداع النصفي.

أعراض الصداع النصفي

الصداع النصفي حالة عصبية معقدة تتضمن تغيرات في نشاط الدماغ والأوعية الدموية والإشارات العصبية. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

-صداع شديد نابض أو متقطع

-الغثيان والقيء

-الحساسية للضوء أو الصوت أو الرائحة

-تشوش الرؤية أو اضطرابات بصرية

-الدوخة والإرهاق

تختلف المحفزات من شخص لآخر، وقد تشمل التوتر، وقلة النوم، والجفاف، والتغيرات الهرمونية، وتفويت الوجبات، وتناول أطعمة معينة، والإفراط في استخدام الشاشات، أو العوامل البيئية، ونظرًا لاختلاف المحفزات بشكل كبير، فلا يوجد علاج شامل أو حل واحد يناسب الجميع.

تختلف المحفزات من شخص لآخر، وقد تشمل التوتر، وقلة النوم، والجفاف، والتغيرات الهرمونية، وتفويت الوجبات، وتناول أطعمة معينة، والإفراط في استخدام الشاشات، أو العوامل البيئية، ونظرًا لاختلاف المحفزات بشكل كبير، فلا يوجد علاج شامل أو حل واحد يناسب الجميع.

لماذا تعد تغييرات نمط الحياة أكثر أهمية؟

يؤكد الخبراء على ضرورة النظر إلى استراتيجيات الإغاثة السريعة على أنها أدوات قصيرة الأجل وليست حلولاً طويلة الأجل.

من أكثر الطرق فعالية للحد من تكرار نوبات الصداع النصفي الحفاظ على نمط حياة صحي، فقد أظهرت الأبحاث أن انتظام مواعيد النوم، وشرب كميات كافية من الماء، والتغذية المتوازنة، وإدارة التوتر، كلها عوامل تُسهم بشكل كبير في تقليل نوبات الصداع النصفي لدى الكثيرين.

ويلعب النوم دورًا بالغ الأهمية، إذ يُمكن أن يُحفز كل من قلة النوم والإفراط فيه نوبات الصداع النصفي. لذا، فإن اتباع روتين نوم منتظم يُساعد على استقرار الساعة البيولوجية للجسم ويُقلل من خطر الإصابة بالصداع النصفي.

يُعدّ الترطيب بالغ الأهمية أيضاً فحتى الجفاف الطفيف قد يُسبب الصداع لدى الأشخاص المُعرّضين له. لذا، فإن شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم قد يُساعد في الوقاية من نوبات الصداع قبل حدوثها.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة وإدارة التوتر

يُعد النشاط البدني المنتظم أداة فعّالة أخرى للوقاية من الصداع النصفي. فالتمارين المعتدلة تُحسّن الدورة الدموية، وتُخفّض مستويات التوتر، وتُعزّز جودة النوم. ولا يزال التوتر أحد أكثر مُسبّبات الصداع النصفي شيوعًا. وقد تُساعد تقنيات مثل التأمل، واليوجا، وتمارين التنفس العميق، وممارسات اليقظة الذهنية على تقليل تكرار النوبات مع مرور الوقت. كما يُمكن أن يكون تدوين ملاحظات يومية عن الصداع النصفي مفيدًا أيضًا. فتتبّع الأعراض، وتناول الطعام، وأنماط النوم، والأنشطة اليومية يُساعد في تحديد المُسبّبات الشخصية وتوجيه قرارات العلاج.

بدلاً من الاعتماد كلياً على ما يُنشر على الإنترنت، ينبغي التركيز على اتباع نمط حياة صحي، والسيطرة على مسببات الصداع، والاستشارة الطبية عند الحاجة صحيح أن التخفيف السريع للأعراض مفيد، لكن الوقاية طويلة الأمد من الصداع النصفي تبدأ بما تفعله يومياً.

اليوم السابع