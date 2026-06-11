OpenAI تكشف حملة صينية استخدمت ChatGPT للتأثير على الرأى العام

كشفت شركة OpenAI في تقرير حديث عن رصدها شبكة من الحسابات المزيفة يُعتقد أنها مرتبطة بجهات صينية، استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ChatGPT، في محاولة للتأثير على النقاش العام داخل الولايات المتحدة بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واستهلاكها المتزايد للطاقة.

حملة رقمية منظمة تستهدف الجدل حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات

وبحسب التقرير، قامت إحدى هذه المجموعات بإنشاء محتوى باللغة الإنجليزية يتضمن منشورات ورسوم توضيحية تركز على الجوانب السلبية لمراكز البيانات، مثل ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة فواتير الطاقة على المستهلكين. كما انتحلت هذه الحسابات هويات مواطنين أمريكيين من خلفيات مختلفة، ونشرت المحتوى عبر منصات التواصل بهدف توجيه الرأي العام.

وأشارت OpenAI إلى أن المجموعة تبدو مرتبطة بجهة متخصصة في إدارة الحملات الرقمية تعمل لصالح أطراف حكومية محلية في الصين. كما عثرت الشركة على مواد تم رفعها إلى ChatGPT تتضمن خططاً تشغيلية للحملة، مثل إنشاء حسابات وهمية وتجنب اكتشافها على منصات التواصل الاجتماعي.

OpenAI: محاولات للتأثير السياسي باستخدام حسابات مزيفة ومحتوى متعدد اللغات

ولم تقتصر الأنشطة على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى استهداف صينيين في الخارج ومعارضين سياسيين، حيث شملت الطلبات إنشاء محتوى هجومي ومضايقات رقمية ضد منتقدي الحكومة الصينية. كما حاولت الحسابات الظهور كمهاجرين ومهنيين صينيين مقيمين في أمريكا، مع الدفع باتجاه تسليط الضوء على ما تصفه بـ”إخفاقات السياسات الأمريكية”.

كما كشفت OpenAI عن مجموعة أخرى من الحسابات ركزت على انتقاد الرسوم الجمركية والسياسات التقنية الأمريكية، ونشرت محتوى متعدد اللغات شمل الإنجليزية والإيطالية واليابانية والصينية التقليدية، بهدف الوصول إلى جمهور واسع بما في ذلك تايوان.

ورغم ذلك، أوضح التقرير أن هذه الحملات لم تحقق انتشاراً واسعاً أو تأثيراً ملموساً على الرأي العام، لكنها تظل مثيرة للقلق بسبب محاولات التلاعب بالنقاشات العامة الحساسة عبر إخفاء الهوية الحقيقية والدوافع السياسية.

واختتمت OpenAI تقريرها بالإشارة إلى أنها لا تملك تفسيراً واضحاً لسبب استخدام هذه الجهات لـChatGPT بدلاً من نماذج ذكاء اصطناعي أخرى، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية في هذا المجال.

اليوم السابع