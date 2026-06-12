بيل غيتس: تعرضت للابتزاز من جيفري إبستين

أكد المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، أنه تعرض للابتزاز من قبل الممول الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وقال غيتس، الأربعاء، خلال شهادته الطوعية أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، إن إبستين كان على علم بعلاقاته خارج إطار الزواج، واستغل هذه المعلومات كوسيلة للضغط عليه.وأضاف أن إبستين حاول أيضا إجباره على استئناف التواصل معه، لكن محاولته باءت بالفشل.

وتابع: “ربما كان يسعى إلى إقامة علاقة شخصية، لكنني لم أكن مهتما بذلك مطلقا، ولم أبادله أي رغبة مماثلة”.

وفي بيان مكتوب، أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية، قال غيتس إنه التقى إبستين في عام 2011، ولكنه قطع الاتصال به في عام 2014، بعدما كان إبستين قد تعهد في البداية بجمع تبرعات بمليارات الدولارات لمشروعات الصحة العالمية، وهو وعد لم يتحقق.

وأضاف: “إذا كان الوقت الذي قضيته مع إبستين قد منحه أي مصداقية، فأنا آسف للغاية”.

وعقدت جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة ودون تسجيل مصور.

وتتولى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التحقيق في شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة بإبستين، الذي كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا وتحول إلى مدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات، حيث أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 في أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة.

المصدر: “أ ب”