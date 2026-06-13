احتجاز 22 شخصا في إسطنبول بينهم ملكة جمال تركيا ونجمة مسلسل “حريم السلطان”

أفادت صحيفة “ملليت” باعتقال أكثر من 20 شخصية مشهورة في إسطنبول بتركيا في إطار حملة أخرى لمكافحة المخدرات، بينهم ملكة جمال تركيا والممثلة بيرين سات نجمة مسلسل “حريم السلطان”.

وذكرت “ملليت” أن “اثنين وعشرين من المشاهير تم احتجازهم وقدموا عينات من الدم والشعر لإجراء اختبارات المخدرات، بينما لا يزال ثلاثة آخرون مطلوبين”.

ومن بين الذين اعتقلتهم الشرطة أيضا المغني كينان دولو وشقيقه الملحن أوزان، الذي سبق له التعاون مع المغني تاركان.

كما خضعت زوجة كينان، بيرين سات، وهي ممثلة لعبت أدوارا في مسلسلات “حريم السلطان و”إمبراطورية كوسم”، و”الحب المحرم”، وملكة جمال تركيا 1999 والمغنية وعارضة الأزياء عائشة خاتون أونال للاختبارات أيضا.

وتقوم الشرطة التركية بتنفيذ مداهمات لمكافحة المخدرات منذ أكتوبر 2025. وقد تم احتجاز أكثر من 250 شخصا، من بينهم ممثلون مشهورون ومؤثرون، في أوقات مختلفة كجزء من التحقيق.

وكانت 77% من نتائج المشاهير الذين خضعوا لاختبار المخدرات إيجابية.

المصدر: “نوفوستي”