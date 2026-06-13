إنستجرام يطلق 15 تأثيرا صوتيا بالذكاء الاصطناعي.. تحدث بصوت قرصان أو روبوت

بدأ تطبيق إنستجرام، التابع لشركة ميتا، في طرح تحديث جديد يضيف لمسة مرحة على الرسائل الصوتية داخل المحادثات الخاصة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تغيير نبرة أصواتهم باستخدام مؤثرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحديث ليشمل مجموعة واسعة من التأثيرات الصوتية، مثل صوت القرصان، والجدة، والأميرة، إضافة إلى مؤثرات أخرى مثل الروبوت والكائن الفضائي، ليصل إجمالي المؤثرات إلى نحو 15 تأثيرًا بعد أن كانت 8 فقط عند إطلاق الميزة لأول مرة.

تغيير الصوت اثناء تسجيل الرسالة الصوتية

وتعمل هذه الخاصية ببساطة أثناء تسجيل الرسالة الصوتية داخل الدردشات، حيث يمكن للمستخدم اختيار زر “تغيير الصوت” قبل الإرسال، لتطبيق التأثير المناسب على الرسالة مباشرة، مع إظهار التأثير للطرف الآخر أيضًا.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية شركة ميتا لتعزيز التفاعل داخل تطبيقاتها، خصوصًا مع إطلاق مزايا مرتبطة بكأس العالم 2026، مثل المؤثرات الخاصة والرسوم التفاعلية وتحسين تجربة البحث عن المحتوى الرياضي داخل إنستغرام وفيسبوك.

ويهدف هذا التحديث إلى جعل تجربة المراسلة أكثر ترفيهًا وابتكارًا، وتحويل الرسائل الصوتية من مجرد وسيلة تواصل إلى تجربة ممتعة وقابلة للتخصيص

اليوم السابع