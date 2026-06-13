واتساب يطرح مميزات جديدة للإحتفال بكأس العالم

لا شيء يجمع الناس مثل كرة القدم، أهداف اللحظات الأخيرة، والتصديات المذهلة، واللحظات التي تُشعرك بالحماس والفرح، الشيء الوحيد الذي يُضاهي حماس الملعب هو دردشة المجموعة، سواءً أكانت استطلاعات رأي لتوقع الفائز في كل مباراة، أو رسائل صوتية تُنقل عبر المناطق الزمنية بعد ركلة مقصية رائعة، أو مكالمات ما بعد المباراة لتحليل أحداثها.

هذا الشهر، ستتنافس 48 فريقًا على الجائزة الكبرى في كرة القدم، وقد صمم واتساب ما يُناسب هذا الحماس، حيث ميزات جديدة على واتساب لجعل متابعة البطولة مع أحبائك أكثر متعة.

طرق جديدة لتوثيق اللحظات في المحادثات والمكالمات

أصبحت كرة تريوندا – الكرة الرسمية لبطولة هذا الصيف – متوفرة الآن على واتساب، ومن الآن وحتى المباراة النهائية، تم تحديث رمز كرة القدم التعبيري بكرة تريوندا، حيث يمكنك إرسلها كرسالة أو كتفاعل وشاهد النتيجة، كما تم إضافة مؤثرات صوتية جديدة لمحادثات كرة القدم لتضفي جوًا من المرح والحماس على مكالمات الفيديو الجماعية، وعندما تحتاج إلى الملصق المناسب للتعبير عن مشاعرك بعد ركلة جزاء ضائعة أو بطاقة حمراء مثيرة للجدل، تم إطلاق مجموعة ملصقات مستوحاة من كرة القدم لتساعدك على التعبير عن رأيك في المباراة.

القنوات.. مركز معلوماتك الشامل

خلال البطولة، ستجد عدّادات تنازلية لأيام المباريات، ولقطات حصرية من وراء الكواليس، وأبرز اللقطات مباشرةً من قنوات واتساب، حيث تم إنشاء دليلًا خاصًا بكرة القدم يجمع الفرق المفضلة، وأحدث النتائج، والتحديثات في مكان واحد ليسهل الوصول إليها، كما نُتيح لهذه القنوات إمكانية النشر في الحالة. سترى حالات القنوات التي تتابعها بجانب حالات القنوات الأخرى، ويمكنك أيضًا عرض حالة أي قناة عند زيارتها، ويمكنك إخفاء حالات أي قناة حتى لا تظهر بجانب حالاتك، أو إلغاء متابعة القناة في أي وقت.

وعندما تبحث عن إجابات سريعة، فإنّ Meta AI المدعوم من Muse Spark هو خيارك الأمثل للحصول على آخر التحديثات، بما في ذلك أحدث ترتيبات البطولات، وتفاصيل اللاعبين، وأفضل الأماكن القريبة منك لمشاهدة المباراة القادمة.

اليوم السابع