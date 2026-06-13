متى تكون الرغبة فى تناول الشوكولاتة علامة لمشكلات صحية

كثيرون منا يجدون أنفسهم يشتهون الشوكولاتة بشكل ملح ومتكرر، ويرجعون ذلك ببساطة إلى حب الحلويات، لكن وفقًا لما نشره موقع NDTV بالاستناد إلى آراء خبراء التغذية، فإن هذه الرغبة الشديدة كثيرًا ما تكون رسالة من الجسم تستحق الاهتمام.

نقص المغنيسيوم.. الخيط الخفي

يُعد نقص المغنيسيوم أحد أبرز الأسباب الكامنة وراء الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، إذ يُعد هذا المعدن ضروريًا لإنتاج هرمون السيروتونين المسئول عن تنظيم المزاج والشهية، وعندما يعاني الجسم من نقصه، يُنشط الدماغ مراكز المكافأة فيه باحثًا عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. وتُشير الإحصاءات إلى أن ما بين 15% و42% من البالغين يعانون من نقص في المغنيسيوم.

التوتر والهرمونات.. محركات أخرى

تُعد التغيرات الهرمونية الناجمة عن التوتر أو الدورة الشهرية أو الحمل من أبرز أسباب الرغبة في الشوكولاتة، كما أن الشوكولاتة غنية بمركبات البوليفينول التي قد تدعم صحة القلب ووظائف الدماغ، مما يجعل الجسم يتوق إليها حين يحتاج لدفعة من التحسن في المزاج.

انخفاض السكر في الدم

حين تشعر بالجوع وانخفاض الطاقة، يلجأ جسمك تلقائيًا إلى طلب السكريات السريعة كالشوكولاتة لرفع مستوى الطاقة بسرعة. غير أن هذا التأثير مؤقت، إذ سرعان ما ينخفض مستوى السكر مجددًا ويعود الشعور بالجوع.

الشوكولاتة الداكنة.. الخيار الأذكى

إذا كنت لا تستطيع مقاومة الشوكولاتة، فاختر الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر، إذ تحتوي على كميات أقل من السكر مقارنةً بشوكولاتة الحليب، كما تمنحك البوليفينول ذات الفوائد الصحية المتعددة.

متى تستشير الطبيب؟

إذا رافقت رغبتك في الشوكولاتة أعراض كتشنجات العضلات والإرهاق المستمر وعدم انتظام ضربات القلب وتقلبات المزاج وصعوبة النوم، فهذه علامات أقوى على نقص المغنيسيوم تستوجب استشارة الطبيب وإجراء فحص دم للتأكد من مستوياته في الجسم.

الاعتدال هو المفتاح

يؤكد خبراء التغذية أن الاستمتاع بالشوكولاتة بشكل معتدل أمر مقبول تمامًا، لكن الرغبة الشديدة والمتكررة تستحق أن تُعامَل كإشارة صحية لا مجرد نزوة عابرة. فاستمع لجسمك، واحرص على نظام غذائي متوازن غني بالمغنيسيوم الطبيعي من خلال تناول المكسرات والبذور والخضراوات الورقية.

اليوم السابع