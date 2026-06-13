“أكسيوس”: ترامب أبلغ نتنياهو باحتمال توقيع اتفاق مع إيران خلال أيام

كشف موقع “أكسيوس”، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أن اتفاقاً مع إيران قد يُوقع خلال أيام، في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل تل أبيب من أن تنتهي الحرب بتسوية لا تحقق الأهداف التي أعلنتها تل أبيب منذ اندلاعها.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي: “هذا هو الاتفاق. إنه اتفاق رائع، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو كان ينظر إلى الحرب منذ بدايتها باعتبارها فرصة قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران، وهو ما يجعل مسار التسوية الحالي بعيداً عن الأهداف التي كان يتطلع إليها.

وأضاف أن خصوم نتنياهو السياسيين يتهمونه، قبل أشهر من الانتخابات، بتحويل إسرائيل إلى “دولة تابعة” من خلال القبول بشروط السلام التي يدفع بها ترمب.

اليوم السابع