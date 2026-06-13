بوتين: روسيا مستعدة لمفاوضات حول القضية الأوكرانية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية اليوم في الكرملين بمناسبة يوم روسيا، إلى أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تؤخذ في الاعتبار مصالحها القومية.

وأضاف الرئيس بوتين خلال لقاء مع بعض المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: “نحن موافقون على الدخول في مفاوضات، ولكن فقط مع مراعاة مصالحنا الوطنية. وليس فقط مصالح اليوم، بل المصالح طويلة الأجل، مع الأخذ في الاعتبار المنظور التاريخي”.

وأكد الرئيس الروسي أن جميع دول الناتو، تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا.

وشدد بوتين في كلمته خلال اللقاء، على أن النزاع الحالي لم يبدأ مع بدء العملية العسكرية الخاصة، بل قبل ذلك بكثير، منوها بأن دول “الناتو” هي التي أشعلت الحرب عبر الانقلاب العسكري في أوكرانيا.

في وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقته على طلب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لقاء نائبه والاستماع إلى طروحهم حول تسوية أوكرانيا، “علّهم يقترحون شيئا يحظى بالاهتمام”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت بأن “الترويكا” ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة، لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر.

اليوم السابع