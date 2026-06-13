تحذير مهم لمستخدمى أندرويد: تطبيقات قديمة على هاتفك قد تتحول لباب للهاكرز

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة جوجل تعمل على تطوير ميزة جديدة ضمن نظام أندرويد تهدف إلى تنبيه المستخدمين عند وجود تطبيقات مثبتة على أجهزتهم تم حذفها من متجر جوجل بلاي أو توقّف دعمها من قبل المطورين ، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمان الرقمي وتقليل المخاطر الناتجة عن التطبيقات القديمة

وفقا للتقرير ، فإن جوجل تسعى لإرسال إشعارات تلقائية للمستخدمين عند اكتشاف تطبيقات غير مدعومة على أجهزتهم، وهو أمر غير متاح حاليًا، حيث قد تظل هذه التطبيقات مثبتة دون أي تحذير مباشر.

مخاطر التطبيقات غير المدعومة على أجهزة أندرويد

تشير التقارير، إلى أن التطبيقات التي يتم التخلي عنها من قبل مطوريها قد تحتوي على ثغرات أمنية غير مُعالجة، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل القراصنة، ومع غياب التحديثات الأمنية، يمكن أن تتحول هذه التطبيقات إلى نقطة ضعف تهدد بيانات المستخدم وخصوصيته.

خطوة جديدة من جوجل لتعزيز الحماية والتنبيه المبكر

تعمل جوجل ، على تطوير نظام إشعارات جديد يساعد المستخدمين في معرفة حالة التطبيقات المثبتة لديهم، خاصة تلك التي تم حذفها من متجر جوجل بلاي ، هذه الميزة ستمنح المستخدمين فرصة لاتخاذ قرار سريع بحذف التطبيقات غير الآمنة قبل أن تتسبب في أي ضرر.

اليوم السابع